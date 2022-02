Los juzgados de Vigo decretaron el internamiento psiquiátrico de 800 jóvenes

Que la pandemia alteró por completo las pautas y hábitos casi establecidos es un hecho; pero lo que no se podría esperar es que sus consecuencias dejasen índices tan preocupantes en el ámbito de la salud mental. ¿Son las patologías psiquiátricas la nueva pandemia después del COVID-19? Jueces de Familia empiezan a certificar esta frase, objetivada en las estadísticas del último año: estos órganos decretaron el internamiento en centros o alas psiquiátricas de un total de 827 personas; de las cuales el 90% eran jóvenes o incluso menores de edad. “Cuando antes se veían un par de casos al año, algo más pero no mucho, ahora se ha convertido en lo frecuente. Son chicos que no pasan de los 20 años, con comportamientos autolíticos e incluso algunos con patologías ya de base”, explica la letrada judicial de una de las salas de Primera Instancia de Vigo especializada en Familia.

Lo cierto es que, -sin entrar a valorar las circunstancias de cada caso, las meras cifras ya dan escalofríos. Estos 827 pacientes suponen el máximo de internamientos en centros psiquiátricos que han practicado estos órganos, superando en casi un centenar a los casos registrados hace tan solo un año. “Lo complicado de la situación, que hemos abordado los tres juzgados y también con los forenses del IMELGA es que no tenemos claro un porqué. Sí es cierto que ha venido de la mano de la pandemia, que el confinamiento causó muchos problemas mentales a estos jóvenes que, de repente, se vieron encerrados”, amplía la letrada judicial. 827 748 INTERNAMIENTOS 699 664 TOTAL ASUNTOS JUZGADOS DE FAMILIA 675 636 631 617 627 535 512 Evolución de los internamientos psiquiátricos en los juzgados de Familia de Vigo Simón Espinosa Fuente: CGPJ y Oficina de Registro y Reparto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.611 3.805 2.777 3.174 3.218 4.130 3.594 2.889 3.264 3.716 3.900 Evolución de los internamientos psiquiátricos en los juzgados de Familia de Vigo 827 INTERNAMIENTOS TOTAL ASUNTOS JUZGADOS DE FAMILIA 748 699 664 675 631 617 636 627 535 512 Simón Espinosa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.611 3.805 2.777 3.174 3.218 4.130 3.594 2.889 3.264 3.716 3.900 Fuente: CGPJ y Oficina de Registro y Reparto 827 748 INTERNAMIENTOS 699 664 TOTAL ASUNTOS JUZGADOS DE FAMILIA 675 636 631 617 627 535 512 Evolución de los internamientos psiquiátricos en los juzgados de Familia de Vigo Simón Espinosa Fuente: CGPJ y Oficina de Registro y Reparto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.611 3.805 2.777 3.174 3.218 4.130 3.594 2.889 3.264 3.716 3.900 Estos ingresos no voluntarios requieren de una actuación tremendamente diligente por parte de los juzgados, ya que la revisión del paciente no puede exceder de las 72 horas. Durante los meses más complicados de la pandemia, debido al gran aumento de casos, los juzgados de Instrucción que por turno estuviesen de guardia, se vieron obligados a ayudar en esta tarea de ratificación del internamiento. “El requerimiento puede llegar tanto de los propios padres, del centro de salud o directamente desde el servicio de Urgencias del Álvaro Cunqueiro”, explica la profesional, quien precisa que este aumento de casos motivó en algunas circunstancias la falta de camas para los ingresos. “Sí hemos tenido casos de pacientes que han llegado a esperar días en Urgencias para poder subirlos al área de Psiquiatría por falta de sitio, de camas”, lamenta. La estancia media de estos jóvenes en este área no suele exceder la semana ya que se trata, en su mayoría de pacientes agudos. Solo aquellos casos crónicos son derivados al Nicolás Peña para su ingreso y estancia posterior. “En el caso de los menores se busca estabilizarlos, son pacientes agudos que no requieren de este ingreso; aunque no es poco frecuente que vuelvan a sufrir otro brote y tengamos que revisarlos. Además, hay que pensar que para ellos es muy duro porque no pueden salir de sus habitaciones, no entran en contacto con los mayores de edad. Pienso que sería recomendable la creación de un área psiquiátrica solo para menores”, recalca una de las letradas judiciales de Familia. Buenos estudiantes que de repente se ven “sin motivación” De algún caso residual a centrar el perfil de los internamientos psiquiátricos no voluntarios. La pandemia ha pasado una factura demasiado cara para estos menores, adolescentes que afrontaban una etapa vital importantísima que el COVID-19 ha sesgado por completo. “Lo vemos por sus familias, eran chicos normales, incluso buenos estudiantes que de repente se ven sin motivación. Se autolesionan, se golpean... es un verdadero drama”, lamentan estas fuentes judiciales. Si bien la pandemia recrudeció la situación, las redes sociales echaron la leña suficiente para avivar un fuego que semeja tardará en apagarse. “En casos de anorexia, por ejemplo, o en situaciones muy personales, hemos visto que las redes están haciendo mucho daño”, amplía. Gran parte de estos internamientos son involuntarios si bien sí son conscientes de su situación. “Saben que necesitan ayuda”, sentencia.