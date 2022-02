“Ni la desnudé, ni le di besos, ni nada. No la he tocado en mi vida, yo no soy de esos”. Esta y otras afirmaciones fueron ofrecidas por un varón acusado de abusos a una menor con discapacidad para negar los hechos. La Fiscalía le pide 11 años de prisión por presuntamente haberle realizado tocamientos en unos trasteros. “Yo soy cariñoso con todo el mundo”, afirmó a mayores el acusado. El juicio quedó visto para sentencia.