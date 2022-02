Un respiro para los centros de salud vigueses

La sexta ola amaina en el área sanitaria de Vigo. La incidencia es mucho menor que hace unas semanas y la transmisión del virus está en niveles considerablemente más bajos. Esta circunstancia ha permitido un pequeño alivio en la Atención Primaria de la ciudad y los municipios del entorno en lo que respecta a la asistencia COVID, algo reseñable teniendo en cuenta que los centros de salud sufrieron un auténtico colapso durante las navidades. Los motivos de la reducción de la presión en primaria son varios. En primer lugar precisamente la reducción de la cifra de positivos, lo que lleva a que la presión por COVID sea considerablemente menor. Pero también los cambios en los protocolos: ahora los médicos de cabecera ya no encargan tantas pruebas PCR ya que una persona que da positivo en un test de antígenos comprado en la farmacia ya es considerada como contagiada sin necesidad de una PCR de confirmación.

Y otra de las causas que ha permitido descargar de trabajo a los centros de salud es el regreso de los profesionales sanitarios que se cogieron vacaciones y permisos en la época navideña y que ya están de vuelta en su puesto. “Lo estamos notando”, reconoce Susana Aldecoa, médico de cabecera en el centro de salud de Rosalía de Castro-Beiramar. Esta facultativa tenía ayer más de treinta pacientes agendados para atender, cuando en pleno pico de la sexta ola esa cifra era considerablemente mayor. Y es que en diciembre hubo facultativos de centros de salud que llegaban a atender más de sesenta pacientes en un solo día.

Este alivio asistencial en Atención Primaria permite también reducir las esperas para conseguir cita con el médico de cabecera. Aunque en este sentido depende de varios factores (por ejemplo, si el facultativo está de baja y el paciente tiene que ser atendido por otro), parece que el colapso vivido y que llegó a afectar a la petición de pruebas como análisis de sangre empieza a remitir, lo que es una buena noticia tanto para los pacientes como para los propios profesionales.

Lo que sí se está detectando es una tendencia que no deja de ser curiosa: la mayoría de las citas médicas solicitadas son de carácter telefónico. “Hay gente que nos dice que tiene miedo a venir al centro de salud, y somos nosotros los que les tenemos que decir que vengan porque hay situaciones que requieren ver a los enfermos en persona”, explica Susana Aldecoa. Esta preferencia por la consulta telefónica (la tendencia general es que sean el 70% de las consultas diarias de un médico de familia) sorprende a los propios facultativos, teniendo en cuenta que hasta hace no mucho las citas presenciales estaban restringidas debido a la pandemia (solo las daba el médico si lo veía necesario), y hubo un importante malestar social por no poder solicitar consulta física en el centro de salud. Ahora sin embargo, los pacientes parece que se decantan más por el teléfono.

En cuanto a la situación epidemiológica, el conselleiro de Sanidade anunció ayer la detección del segundo caso de la subvariante ómicron silenciosa en el área de Vigo, el cual no estaría relacionado con el primer paciente positivo de BA.2 notificado el pasado domingo, ya que procede de otro país.. García Comesaña recordó que esta subvariante comparte características “aparentemente de levedad” y también de “mayor transmisibilidad” que la ómicron.

Por otro lado, el Sergas cerró ayer el dispositivo de realización de pruebas de antígenos que estaba funcionando desde el pasado mes de diciembre en Vialia. No obstante, la Consellería de Sanidade anuncia que volverá a habilitar el Punto de Atención Móvil (PAM) en la explanada del Náutico esta misma semana y será un punto para la realización también de test de antígenos.