El Bloque Nacionalista Galego reclama que el Gobierno municipal de Vigo arregle de forma urgente el muro apuntalado en el barrio do Freixeiro, de propiedad municipal, y que continúa obstaculizando el paso de vehículos después de más de tres años del inicio de los desprendimientos. El partido nacionalista ve en esta falta de actuación “un novo exemplo do abandono dos barrios e parroquias por parte do goberno de Abel Caballero, que desoe, unha vez máis, as necesidades expresadas pola veciñanza”, explica el concelleiro Xabier P. Igrexas.