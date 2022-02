El presupuesto del Concello de Vigo de 2022 se beneficia de una inyección de 45,8 millones de euros procedentes de los remanentes –es decir, el ahorro– municipales. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien informó de la tramitación del expediente para la modificación de las cuentas de la entidad, que permitirá dotar de recursos económicos a más de 60 proyectos, entre los que se encuentran el ascensor Halo, las becas de inglés para jóvenes, humanizaciones, la nueva grada de Marcador del estadio de Balaídos o la reforma de un edificio de la antigua depuradora de Coruxo para crear un auditorio.

En la rueda de prensa diaria, Caballero desgranó la lista de conceptos a los que se dedicarán los 45,8 millones de euros. Entre las inversiones, destacan las que se corresponden con el área de Fomento, pero también aparecen acciones en materia deportiva, cultural, educativa, transporte o patrimonio.

La primera anualidad del ascensor Halo para conectar la zona de García Barbón con Vialia –5 millones– y la construcción del túnel y peatonalización de Porta do Sol –3,8 millones– son las dos partidas más contundentes. En el primer caso, el Concello olívico persigue coser dos ámbitos de la ciudad a través de un aro abierto, suspendido a 45 metros de altura, a modo de gran mirador sobre la ciudad, sustentado por dos columnas con sendos ascensores, de 21 personas de capacidad, que sobrevolará la autopista. En el segundo, la entidad de la Praza do Rei pretende dar vida a la gran plaza que Vigo no tiene.

Más actuaciones con siete cifras de presupuesto: las obras de mejora del túnel de Beiramar –1.392.380 euros–, la cuarta fase de la humanización de la avenida Gregorio Espino –1.339.390 euros–, el lifting de la calle Romil –1.255.000 euros–, la reforma de la Praza Elíptica, ya en marcha –2.281.020 euros–, la escalera mecánica al centro de salud de Teis –1.320.000 euros–, el plan de eficiencia energética –2.551.133 euros–, la conexión mecánica entre Romil e Hispanidad –1.450.000 euros–, las rampas de Escultor Gregorio Fernández –2.030.293 euros–, el programa de becas de inglés correspondiente a 2020, 2021 y 2022 –1.228.000 euros, que se suman a los 3.924.465 euros ya contratados–, el programa de las fiestas de verano –1.500.000 euros, que se añaden a los 2,5 millones del presupuesto de este año, por lo que la partida alcanzará los 4 millones– o la nueva grada de Marcador del estadio municipal de Balaídos –2.100.000 euros, a los que hay que incorporar los 10.656.119 euros existentes–.

Esta aportación procedente del ahorro municipal, unida a los 40 millones en inversiones registradas en el presupuesto del Concello del actual ejercicio, eleva la inversión por encima de los 100 millones de euros a la espera de los recursos que puedan proceder de Europa. “Este año, estaremos invirtiendo en la ciudad 115 millones de euros, sin incluir proyectos europeos. Esto no ha sucedido nunca en la historia de la ciudad. Es una cantidad de inversión inimaginable en ningún momento, porque nos vamos a ir a cerca de 140 millones de euros de inversión”, manifestó Caballero.

Apoyo a Mulleres Salgadas

Caballero se reunión con integrantes de la asociación Mulleres Salgadas, de ámbito autonómico, que aglutina a más de 2.000 mujeres del mundo del mar, y les brindó su apoyo para visibilizarlas. Se puso de su lado para reclamar a la Xunta la creación de un observatorio de igualdad del sector pesquero y lamentó que el gobierno autonómico dé una respuesta negativa a esta petición del colectivo.