Si alguna vez has pensado ir al programa de Cuatro, "First Dates", que presenta Carlos Sobera, pero no te has atrevido por aquello de salir en televisión, en Vigo se organiza para San Valentín, un formato similar, pero sin cámaras de por medio. Así que tu privacidad estaría asegurada, y sólo sabrá que irás a una cita a ciegas tu potencial enamorado o enamorada. Y esto lo hará posible el Centro Comercial Vialia Vigo.

Y es que en la semana más amorosa del año, el macrocomplejo de ocio se llenará de corazones y cupidos y propondrá a todos sus visitantes un plan ideal para abandonar la soltería y disfrutar de un San Valentín diferente. Un original "First Dates" en Vigo en el que, todos aquellos que buscan encontrar a su media naranja, podrán disfrutar de una romántica cena el próximo 14 de febrero en uno de los restaurantes del centro comercial. De esta manera, todos las solteras y solteros interesados en vivir esta auténtica cita a ciegas como las del programa de televisión, tendrán que enviar un mensaje privado por Facebook o Instagram al perfil del centro comercial hasta el 8 de febrero indicando sus datos personales (nombre y apellidos, edad y número de teléfono), y adjuntando una fotografía actual. Como información complementaria, deberán especificar tres cualidades que valoran en una pareja y cuáles son sus aficiones. Será un equipo de expertos en el amor los encargados de valorar la información de manera privada y seleccionar, de entre todos los interesados, a diez solteros. Durante la velada, tendrán la oportunidad de conocer a la persona seleccionada por los expertos basándose en afinidades y gustos similares. La responsable de marketing de Vialia, Claudia Zarceño, anuncó que "durante todo el mes de febrero, sorprenderemos a los vigueses con dinámicas para enamorar, y quién sabe, quizás encuentren a su pareja perfecta y dentro de un tiempo, Vialia Vigo formará parte de las historias que les contarán a sus hijos", afirma. En este mes del amor también se desarrollarán diferentes concursos en los que se rifará una entrada doble para el cine "Yelmo Premium" y una cena para dos personas en el restaurante Centeno.