Autobiografías para trascender sin morir

El año pasado lo intentaron, pero se quedaron a medias debido a la situación sanitaria, que, si bien no acabó interrumpiendo del todo la experiencia, no pudo terminar de colmarse. Aún así, algunos consiguieron el objetivo: el libro de su vida. Literalmente. Es el caso de Elena Carracelas, de 72 años, jubilada del gremio de la enfermería. Y aunque ella ya tiene el best seller sobre sus Historias Vividas –nombre del taller que forma parte del área de Envejecimiento Activo de Afundación, en Vigo–, ha querido estar igualmente al lado de los futuros escritores que durante un año harán lo mismo que ella: enfrentarse al reto de desenterrar recuerdos y plasmarlos en capítulos. “Aunque siempre me dijeron que tenía mano para la escritura de joven, nunca lo había contemplado. Pero me propusieron esto, y me animé. Siempre quise recopilar las historias de mis padres, mis hermanos, mis primos, mi infancia, la aldea... Al principio me parecía imposible, pero me ayudaron mucho. Empecé con una dinámica seria y, sin darme cuenta, el libro se estaba escribiendo solo. Fue un carrusel de emociones. Primero llegué a vivencias que tenía olvidadas, unas agradables y otras no tanto. Si tuviera que escoger un momento del libro sería el capítulo que le dedico a mis estadías en Aranga con mi familia”, relata.

“Escribir el capítulo de mis estadías en Aranga, la aldea a la que íba con familia, fue genial” Elena Carracelas - Enfermera Pero no están solos, contarán con la ayuda inestimable de Susana Mouza, coordinadora de la iniciativa, y de Chus Corvo, coordinadora del Espacio +60. Una lo hace desde el día a día, resolviendo todas sus dudas digitales, ya que los relatos se irán recogiendo primero en una plataforma digital (Envite), muy sencilla e intuitiva, donde podrán registrar los apuntes que finalmente se convertirán en el manuscrito físico, y otra lo hace desde el aspecto organizativo. “O obxectivo é abordar o benestar das persoas que despois de xubilarse comezan unha segunda vida, que necesitan que sexa activa, ter proxectos vitais. Apostar por una filosofía xa coñecida que ten que ver con catro piares fundamentais: ter un propósito, un sentimento de pertenza, a trascendencia e a narración de vida. Seguindo ese intinerario, acadamos una estabilidade psicolóxica despois dunha vida ligada a nosa traxectoria profesional que se acaba, pero non a nosa vida. Toca poñer en marcha outros proxectos, como este, por exemplo”, destaca Mouza. Llegan desconcertados a una primera clase y toma de contacto en la Sede Afundación para dar comienzo a este taller que supone para todos ellos un desafío impresionante. Ocho alumnos se enfrentan en este primer acercamiento a un mundo digital que desconocen, a la rutina de empezar a escribir, pero lo hacen con ilusión. “Hay que poner en valor su experiencia vital y profesional y trasladar una imagen real, diversa y alejada de estereotipos de las personas mayores. Por otro lado, trabajar la esfera emocional, muy olvidada hasta ahora, además del desarrollo de competencias digitales. Todo esto son aspectos que Historias Vividas recoge, por lo que es un programa prioritario dentro de nuestra estrategia”, matiza Chus Corvo, coordinadora de Espazo +60 de Afundación. El primer día Con los nervios del primer día, imaginándose cómo serán sus compañeros y si tal vez congeniarán, la atención se concentra en el objetivo, encararse a la página en blanco. “Me parece un reto bestial porque no somos escritores. Pero vamos a recibir ayuda y creo que es una idea muy linda. Recoger los recuerdos de mi familia y narrarlos. ¡Uff! Y es difícil porque nosotros somos el hilo conductor. Además, abres la puerta a un montón de momentos, algunos felices y otros muy duros, claro. Mi objetivo es que los peques de la familia conozcan sus raíces, de donde vienen”, explica Dolores, de 62 años, profesora jubilada. “Es un reto bestial porque no somos escritores y abres la puerta a muchos recuerdos” Dolores G. - Profesora A Domingo Santamarina, con sus 83 años, jubilado de la Administración, y con muchos años de voluntariado en Cáritas y ahora en Cruz Roja, los recuerdos se le agolpan como los años que transcurren sin darse cuenta. “Mi hija me animó a apuntarme ¿Y por qué no?, quería hacer algo que tuviera trascendencia. Que otros sepan que hemos existido. Algo fundamental para mí es contar en este libro mi historia con mi mujer, fallecida hace poco. El enfermo era yo. Yo era es que estaba mal y ella la fuerte. Y en tres meses una leucemia se la llevó”, lamenta. La vida intensa de Celsa Varela, de 71 años, maestra jubilada, emigrante en Venezuela y retornada hace 21, no cabría en un solo libro y mucho menos en unas pocas líneas de periódico. “He hecho más o menos todo lo que quería en la vida, y siempre quise escribir mis memorias porque tengo mucho que contar. He recibido algunas clases de escritura pero siempre de relatos”, abunda. La posguerra, como a muchos de su generación, hizo que su infancia fuese extremadamente pobre. Sus inicios vitales nacen en Celanova pero la emigración marcó su vida irremediablemente. Enviudó muy joven y tuvo que enfrentarse sola a una vida llena de obstáculos en un país ajeno. Aún así, el mensaje que quiere transmitir es solo uno. “Con entereza y determinación, el ser humano puede superarlo todo”. “Quiero relatar mi historia con mi mujer. Yo era el enfermo, ella la fuerte, y al final la vida se la llevo” Domingo Santamarina - Administrativo Hay quien utilizará este Historias Vividas para reencontrarse consigo mismo. Es el caso de José Pastoriza, de 61 años, comercial. “Quiero escribir un libro para mí. Me interesa mucho el viaje que emprenderé a partir de ahora escribiendo sobre recuerdos que no tengo. A lo largo de mi vida laboral he escrito muchos informes, pero claro, esto es distinto. Quiero navegar por dentro de mí a ver qué me encuentro. Creo que esta es una estupenda oportunidad para invertir mi tiempo libre en algo productivo”. “Quiero hacer este libro para reconocerme, para escribir sobre los recuerdos que no tengo” José Pastoriza - Comercial Si de envejecimiento activo se trata, el máximo exponente de esta premisa tiene nombre y apellidos: José Luis Ferreiro, de 82 años, y médico jubilado. Al finalizar su carrera profesional, ingresó en la Universidad de Mayores, en un programa especial de actualización de conocimientos generales. “Por hacer algo”, dice. “Nunca olvidaré cuando conseguí la especialidad en Barcelona. Ese momento estará en mi libro” José Luis Ferreiro - Médico Le supo a poco y se matriculó en el CUVI para cursar el grado de Ciencias del Mar, interrumpido por la pandemia. “El libro lo escribo para mí. A mi familia ya nada le extraña porque yo siempre ando haciendo algo. Es que me di cuenta de que había olvidado algunas vivencias, y que ahora, al tener que recordarlas, buscar fotos y demás, han vuelto a mi memoria. Si tuviera que elegir un momento que quiero mostrar en el libro sería cuando conseguí la especialidad en Barcelona. Tiene que estar sí o sí”, relata. Cíes, más que una isla Lo de Xosé Antón Guisande, de 69 años, sin duda, es también de best seller. En los últimos años fue jardinero del Pazo de Castrelos, pero también fue el primero de su promoción en la Marina, y es un gran fotógrafo aficionado. “Me marcó mucho la emigración a Venezuela. Quiero transmitir cómo se superan todos los obstáculos” Celsa Varela - Maestra Siempre tuvo muy claro que terminaría escribiendo su vida, o parte de ella, pero a modo de relato, nunca un libro. “A artífice foi a miña muller, a que me impulsou. Pero o libro escríboo para min. Non tivemos fillos por elección propia, polo tanto quedará para quen o queira ler”, remarca. Son muchas las anécdotas que en muchas ocasiones Xosé cuenta en reuniones de las que finalmente sale una historia que según su mujer “ya que las cuenta habitualmente, las puede registrar por escrito”. Su vinculación con las Islas Cíes es algo más que el simple paraíso que todos admiran. Desde los años 70, recuerda la primera vez que pisó el archipiélago y le fascinó. Tiene claro que ese será un largo capítulo de su libro “donde relatarei as acampadas fascinantes con grandes amigos e amigas, como por exemplo, músicos que logo acabaron sendo Treixadura, ou a miña relación co alemán”, continúa. “Él tenía una vida fascinante y muy intensa. Nuestras vidas tienen muchas coincidencias” Laura Cascán - Contable Laura Cascán, de 71 años, contable jubilada, rompe el molde como alumna que quiere contar su propia experiencia, cambiando el objetivo. Escribirá sobre la vida de otra persona que la tiene fascinada: un tío abuelo de su suegro, Benigno Quiroga Fernández, emigrado en Chile. Al parecer fue un hombre con una trayectoria muy intensa. Ligado al sector industrial, tuvo vinculaciones con el presidente de Perú, se dedicaba también a la filantropía, y si de trascender se trata, a su vuelta a Galicia, parte de su herencia la dejó destinada a la construcción de escuelas para migrantes que llegasen de otras partes del mundo y tuviesen así una oportunidad educacional. Las casualidades, o no, han despertado en Laura una curiosidad que la invita a seguir investigando. “Tanta fascinación me despierta y tantas coincidencias han marcado esta relación que tengo que escribir sobre él. Mi marido se llama igual que él. Mi hijo acabó estudiando en Chile y mi nieto mayor acabó coincidiendo en el colegio con un nieto de la nieta de la viuda de este señor. Al tiempo, acabaron celebrando juntos el cumpleaños, explica. “A miña época de acampada cos fundadores de Treixadura e co “Alemán” terán un espazo importante” Xosé Antón Guisande - Jardinero Sentados alrededor de una gran mesa semicircular, los ocho alumnos se disponen a comenzar el libro de su vida. Un año en el que a través de clases online y presenciales repasarán, rememorarán y seguramente llorarán recuerdos que aprenderán a escribir a golpe de clic, pero que leerán a vista de pájaro.