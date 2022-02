La jueza excarcela al detenido de la paliza al abrirse otra línea de investigación policial

Giro de 180 grados en el caso de la brutal paliza asestada a dos jóvenes hace una semana en pleno centro de la ciudad. El Juzgado de Instrucción 1 de Vigo, en funciones de guardia, acordó en la mañana de ayer sábado la excarcelación de D.C.A., el joven de 32 años detenido por la Policía Nacional y que permanecía en el centro penitenciario de A Lama desde el jueves por la tarde. De forma súbita, solo un día y medio después de acordarse la medida de prisión, la magistrada emitía un auto, y el correspondiente exhorto al penal pontevedrés, decretando la libertad provisional de este vigués, que desde el primer momento negó de forma rotunda su implicación en la grave agresión. “¿Cómo me pueden hacer esto? ¿Qué hago yo ahora? Se ve de sobra que [el del vídeo] no soy yo”, llegó a manifestar el jueves en los pasillos judiciales a su abogado tras comunicársele que debía ir a prisión. La excarcelación se adopta a raíz de la apertura de una nueva línea de investigación policial en relación con los autores de los hechos. Los agentes podrían tener en su poder nuevos vídeos de la paliza, además del que ya analizaron y que fue publicado por FARO.

La jueza adoptó la decisión después de que, ayer mismo, la brigada policial de la comisaría viguesa que se encarga de esta investigación presentase nuevas diligencias ampliatorias en relación con el caso. Concretamente, en el auto en el que se acuerda la libertad provisional, la instructora argumenta que a la luz de dichas diligencias, “dado que se ha abierto una nueva línea de investigación sobre los posibles autores de los hechos”, se decreta la excarcelación. La medida se adopta también “atendiendo al carácter excepcional de la prisión provisional”, sin perjuicio “de las medidas que pudiere acordarse en la causa principal y el resultado de las diligencias de investigación que se acuerden”.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) afirmaban ayer que, por ahora, el joven continúa investigado por la presunta autoría de un delito de lesiones y otro de tentativa de homicidio. Otras fuentes consultadas señalaban en todo caso que su súbita excarcelación atiende a que ha ganado peso su versión exculpatoria al aparecer pruebas que la avalan, lo que, de ser así, acabaría derivando en el archivo de la causa con respecto a este vigués.

Un tatuaje en el tobillo

El joven se declaró inocente. El jueves ante la jueza declaró que la madrugada de la agresión él estaba en casa con su novia, a varios kilómetros de distancia. No se reconoció por tanto en el vídeo grabado por un vecino como el individuo que persigue y golpea al joven que sufrió las heridas más graves. Insistió en las diferencias físicas entre él y el varón de las imágenes y alegó además que tiene un visible tatuaje en un tobillo que no se veía en las imágenes. Fuentes próximas a él indicaron que tampoco tenía en sus manos, en sus nudillos, signos de que hubiera agredido a nadie a puñetazos. El investigado accedió voluntariamente al ADN y a que se analizase su teléfono móvil.

El juzgado, previa petición del fiscal, había acordado la prisión en base a la identificación “con casi total seguridad” que hizo un herido –al principio mostró “dudas”– y la que realizó con “absoluta certeza” un testigo. Ese hombre describió los golpes como propios de artes marciales, deporte que practica el investigado. Otros indicios fueron sus zapatillas Vans negras y un informe de un experto policial. Ayer fuentes oficiales de la comisaría no se pronunciaron sobre el giro en el caso. “No hay ninguna novedad”, se limitaron a señalar.

El crimen de Salceda, un caso aún sin resolver que mantuvo a un joven en A Lama por error

A la espera de cómo avanza en los próximos días la investigación policial en torno a la paliza de Vigo, la rápida excarcelación del investigado recuerda un caso ocurrido en 2019 en Salceda de Caselas, cuando, a raíz del crimen del joven marroquí Soufian Mraha, la identificación realizada por un testigo resultó clave para la detención e ingreso en prisión de un chico de la localidad. Pero cuando este joven cumplía su décimo día en la cárcel, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Porriño ordenó su excarcelación. Se había producido un error en el reconocimiento y la persona que estaba en prisión no era la autora de los hechos. Así que fue puesto en libertad y, al llegar al municipio, fue recibido con aplausos y abrazos por familiares y amigos que siempre creyeron en su inocencia. Tras su excarcelación el joven de Salceda aún permaneció un tiempo en calidad de investigado, pero finalmente, completadas las diligencias, la jueza archivó la causa con respecto a él. Transcurridos más de dos años y medio desde entonces, este apuñalamiento mortal ocurrido tras una disputa en un pub sigue sin resolverse. La Guardia Civil, al cargo de la investigación, llegó a distribuir a finales de 2020 la foto de un individuo al que relacionaban con el crimen, pero esta línea de investigación en la que se pidió colaboración ciudadana no dio sus frutos. Los agentes también rastrearon las señales de telefonía, los números de terminales móviles conectados a los postes que daban cobertura a la zona aquella madrugada del 8 de junio en que se produjo el homicidio, pero no hubo avances. La toma de declaración a testigos tampoco dio resultado. La víctima, que recibió varias puñaladas, tenía solo 24 años.