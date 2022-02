Coincidiendo con el fin de la temporada de caza, la Plataforma NAC- formada por más de 200 organizaciones- ha organizado una jornada de protestas contra el maltrato animal. Más de 40 ciudades de toda España han salido a la calle para condenar el uso que se hace de los perros de caza, así como para exigir el fin de este tipo de actividades.

Decenas de vigueses han demostrado su creciente rechazo a una actividad que cada año acumula más víctimas mortales, tanto de animales salvajes, como de perros y personas. Los accidentes, la situación en la que viven los perros para uso cinegético, los miles de animales masacrados por un supuesto deporte y la incompatibilidad de esta actividad con otras en el campo como el senderismo o el ciclismo son solo algunos de los argumentos que animalistas, ecologistas y personas del ámbito civil muestran para pedir el fin de la caza.

Esta convocatoria -que ya cumple once años de vida- coincide en el horizonte con la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, que pretende blindar los derechos de los animales domésticos.

Fin de la temporada de caza

Este mes es especialmente complicado para los animales de caza, al cerrarse la temporada con galgo. Según datos recogidos por la Plataforma NAC alrededor de 50.000 galgos son "descartados" cada año por no ser válidos para la caza: bien sea por ser demasiado lentos, ser mayores, por no tener las cualidades requeridas, etc.

Según la Fundación Affinity, en 2019 se rescataron por las protectoras 183.100 perros, siendo el 70% de ellos perros de caza según las propias protectoras. En total, más de 128.000 perros procedentes de caza son abandonados cada año.