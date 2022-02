Casi dos de cada diez alumnos que promocionan de curso lo hacen con una asignatura suspensa

Esta medida se ha dejado ver en las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Educación, que pone de manifiesto que casi dos de cada diez alumnos de Vigo y otros puntos de la provincia que pasaron de curso en el ejercicio 2019/2020 lo hicieron con alguna asignatura suspensa. Este porcentaje ha caído cinco puntos con respecto a tres años atrás, cuando el índice de estudiantes que promocionaban con materias no superadas alcanzaba el 25% del total.

Ahora, pasados casi dos años empiezan a ver las primeras consecuencias. “Notamos que hay bastantes lagunas. Alumnos que igual tenían varias asignaturas suspensas e igual no podían promocionar, ahora les cuesta mucho e incluso dejan el curso, como está pasando en Bachillerato”, explica la directora del IES Valladares, Eva López Tarrío, donde varios alumnos que entonces estaban en 4º de la ESO y pasaron a Bachillerato “no van a seguir”.

“Es cierto que se ha notado una mejoría en cuanto al número de repetidores pero porque se facilitó a muchos alumnos que no estaban para aprobar. En Bachillerato, por ejemplo, hubo un 25% más de alumnos matriculados que de otra manera no sería posible”, amplía López Tarrío.

Idéntica situación denotan desde el IES Rosais 2. Xenxo Pérez García, miembro del equipo directivo y profesor de Física y Química denota unas “carencias de base” en este alumnado que promociona con materias pendientes. “É unha arma de dobre fío para o alumnado. Como van superar as 10 materias do propio curso e a maiores as dúas que arrastran, por exemplo”, razona el docente

“O ensino é algo gradual, se pasan con suspensas estanse a enganar os propios alumnos” Xenxo P. García - Profesor IES ROSAIS 2

. “Por incrible que pareza, para o alumno é máis doado aprobar as matemáticas de 2º da ESO en 3º que no seu ano, pero ¿como sacará as de 3º? É unha trampa. O ensino é algo gradual, estanse enganando os propios rapaces”, argumenta Pérez.

Las claves 1-Más suspensos en Bachillerato que ESO El porcentaje máximo de suspensos en Bachillerato supera en 8 puntos al registrado en ESO: 25,1% frente a 17,1%. 2-De dos suspensas al criterio del profesor Actualmente, no se puede promocionar de curso con más de dos suspensos; la nueva ley lo deja al criterio del equipo docente. 3-Aumento de matrícula en Bachillerato En Vigo, apuntan varios docentes, la matrícula en Bachillerato se amplió casi un 25% por el auge de las promociones.

La ley actual permite promocionar de curso con un máximo de dos materias suspensas, si bien el Real Decreto, enmarcado dentro de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) o Ley Celaá, que regulará la evaluación y la promoción de curso en Primaria, Secundaria y Bachillerato deja al equipo docente la elección sobre si el alumno con materias suspensas –independientemente de cuáles y del número– debe promocionar o no. “Que non haxa un límite de suspensos para pasar de curso supón unha gran presión para a xunta de avaliación do centro. Semella que calquer alumno pode pasar pero que somos os docentes os que o estamos impedindo. Déixanos nunha situación moi complexa”, valora el profesor del insituto del barrio de Teis.