Me entero por el vigués Siro Cuba Regueira que mi admirado amigo Atilano Alaiz, religioso claretiano, se encuentra desde el mes de octubre o noviembre en la Residencia de los PP Claretianos en León, no muy bien de salud, pero a pesar de todo trabajador incansable. Por lo que parece tuvo en Vigo algunos mareos que debieron de hacer que decidieran ese destino, creo yo conociéndolo que a su pesar, a la residencia de su orden en León, sin que le diera tiempo a despedirse en Vigo de tanta gente como le tiene afecto. Siro Cuba lo visitó en una ocasión y me dice que lo encontró con gran vitalidad, supongo que al menos mentalmente, y prueba de ello es el libro de 60 páginas que escribió, su autobiografía, que titula El libro abierto de mi vida. Atilano debió cumplir ya 67 años en las filas de la Iglesia desde que entró en Santo Domingo de la Calzada, allá por 1957. En 2017 recuerdo que celebró sus bodas de diamante en su parroquia viguesa de la calle Honduras, 7, y entonces tenía ya 52 libros escritos, algunos reeditados. Yo creo que escribo de sus libros hace unos 44 años, cuando yo empezaba, y no me olvido de aquellos que le acreditaron como especialista en sectas, La seducción de las sectas o Las sectas y los cristianos. ¡Esperamos tu libro, Atilano, igual que esperamos que te mejores!

¡Ya el XXII Franquiatlántico! Me cuenta my dear Raquel Robledo que FranquiAtlántico, la feria de la franquicias y oportunidades de negocio, celebra su XXII aniversario en formato online. Será el próximo 17 de febrero desde www.feriafranquiciasonline.es y a nosotros nos interesa porque es un evento que nació en Vigo y ha permitido la expansión de las empresas franquiciadoras en el noroeste peninsular. Claro, la utilización del ecommerce y la situación actual han acelerado la utilización de este tipo de eventos. Sobre una plataforma 100% digital, los futuros franquiciados, inversores y máster franquiciados, tendrán de nuevo la oportunidad de interactuar y explorar esta oferta y oportunidades de negocio, en su amplio abanico de sectores, de las firmas expositoras. Entre Beny y Apóstrophe Buen viernes tenemos. Mañana, dos inauguraciones en sendas salas de arte. En Apóstrophe (C.C. Plaza Elíptica), la primera exposición individual internacional del artista nigeriano Olorunyemi Kolapo, “Más allá de lo obvio”. Su intención, provocar una discusión sobre la idea del que el proceso de ver no es solo mecánico: el sistema nervioso está involucrado y, por lo tanto, esto hace cambiar nuestras experiencias. En el Espacio Beny (Dr. Cadaval, 27), pintura y escultura de Freijeiro y Cristina Rommel. Vuelve a ofrecer la galería un maridaje con la pintura del vigués (que uno admira y escribe ahora ante uno de sus cuadros) y la escultura de la germano argentina con su inspiración marinera.