Feijóo: “Llevo 10 años pidiendo la nueva autovía entre Vigo y Porriño"

Una “triquiñuela bastante infantil” y una “insidia”. Así resumió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la acusación del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de que el titular gallego “se opone frontalmente” a la construcción de la nueva autovía entre Vigo y Porriño y propone, en su lugar, la supresión del peaje de la AP-9 en el tramo correspondiente. “Eso es una farsa. Hay una constante expresa en mi agenda de solicitud en la última década de solucionar la autovía más peligrosa de España, por cierto, hecha por el PSOE cuando estaba en el Gobierno. Llevo 10 años pidiendo esa autovía y la conseguiremos con un Gobierno del PP”, expuso.

Señaló que se trata de una “fórmula” para que “no se hable” de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena a cinco años y tres meses de cárcel a un ex alto funcionario del Concello de Vigo por promover la adjudicación irregular de varios contratos menores a una concesionaria municipal con la finalidad de pagarle un salario a una cuñada de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, también tenienta de alcalde.

El titular autonómico aseguró que puede “acreditar” que, en la documentación que ha utilizado en las reuniones con los ministros, ya sea Íñigo de la Serna, José Luis Ábalos o la actual Raquel Sánchez, solicita la ejecución de la autovía Vigo-Porriño”: “Es una demanda que planteé al Gobierno de Mariano Rajoy y obtuve su compromiso y el del ministro Íñigo de la Serna de hacer esa autovía e inyectar con prioridad 270 millones de euros por el trámite de urgencia de proyecto y ejecución de obra. Después de todas las reuniones con los ministros, insidiar con que no quiero esa autovía no me lo merezco. Si alguien quiere, si alguien ha priorizado esa autovía, es el actual presidente de la Xunta”.

Caballero volvió a afear al titular autonómico su “oposición” a la nueva autovía ante la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En la rueda de prensa diaria, se reprodujo el audio en el que se escucha a Feijóo decir: “Para no abrir otra autovía de obra nueva, hemos planteado la posibilidad de hacer un tramo entre Vigo y Porriño de la autopista de peaje en sombra y ahorrarnos los 350 millones de euros que vale esa autovía”. “Le mandaré una carta al presidente de la Xunta diciéndole que, ante sus declaraciones [realizadas al término de la reunión con la ministra], que le cito literalmente en la carta, le requiero que le escriba a la ministra diciéndole que rectifica lo que dijo en la reunión y que apoya la autovía en túnel. Quien no quiere esa autovía es el presidente de la Xunta. Le demando que pida disculpas a la ministra y a la ciudad. Si yo no levanto la voz, estaríamos en la teoría de que no hace falta esa autovía, que se va a hacer con o sin el apoyo de Feijóo”, apuntó.

El regidor avanzó que también enviará cartas a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), a los responsables de Conxemar y a Stellantis para informarles de que “el Gobierno propone hacer la autovía en túnel”. “La ministra mantiene que se hará la autovía en túnel, se va a seguir con todo el procedimiento”, apostilló.

Los empresarios defienden la necesidad “absoluta” del vial

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, asegura que la entidad lleva “casi 10 años” con la reclamación de la “mejor infraestructura posible” para olvidarse de la actual A-55 y la liberalización del canon en la AP-9 mientras no se ejecuta. “Hemos enviado cartas a los diferentes ministros, ya fueran del PP o del PSOE, reclamando que, ante la tardanza del Ministerio en llevar a cabo la obra, se suprimiera el peaje, pero no solo hasta Porriño, sino hasta Tui. Es la solución inmediata que demandamos: que se haga ya, de inmediato, por la vía de urgencia”, explica. Considera que “no es de recibo” que los conductores tengan que recorrer una “mal llamada autovía con puntos negros y saturada de radares”. “No podemos esperar 10 años más”, advierte.

En la misma línea se muestra el presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, Manuel Rodríguez. Destaca que, desde la entidad, defienden “con rotundidad” la construcción de la nueva autovía, principalmente, por tres motivos: “Estamos hablando de un eje empresarial, Porriño-Vigo, que es estratégico no solo para el área, sino para el conjunto de la economía gallega por la concentración de empresas e industrias en sectores claves y de referencia de nuestro tejido económico. Mantener y hacer crecer la fortaleza y el atractivo de este polo empresarial en el contexto de la eurorregión nos obliga a contar con infraestructuras que estén al nivel de su dinamismo económico y propicien nuevas inversiones. Y hay una tercera razón fundamental: la falta de seguridad de la actual A-55”. Sostiene que “es la solución y, además, la medida más razonable en costes a largo plazo”, no obstante, indica la necesidad de suprimir el peaje de la AP9 en este tramo “y en toda esta autopista por ser la arteria que vertebra todo el eje económico atlántico”.

“Vigo no puede estar sin acceso directo a la autovía hacia Madrid; los que circulamos por la actual A-55 corremos el riesgo de sufrir un accidente”, destaca el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas, antes de dejar claro que la entidad a la que representa “por supuesto que defiende la construcción de la nueva autovía”, así como la supresión del peaje de la autopista: “Es muy importante en términos de mejora de la rentabilidad. El transporte de toda el área se beneficiaría, al igual que toda la industria en general. Yo no tengo dudas, no sé quién las tiene. El acceso nuevo a la autovía hacia Madrid es total y absolutamente necesario”.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte y Excavaciones de Pontevedra (Asetranspo), Ramón Alonso, defiende que la construcción de la nueva autovía a Porriño en túnel es la “solución definitiva” a la actual A-55, una carretera “muy peligrosa”: “Es totalmente necesaria; cuanto antes se haga, mejor, ya que todo lo que sea acortar tiempo y distancia, además de subidas y bajadas, se traduce en abaratar costos”. Añade que “no debe haber discusión” para tomar la decisión de suprimir el peaje de la autopista, ya que permitiría a decenas de miles de conductores “evitar” la A-55 e incrementar su seguridad. “Mientras no se hace la autovía en túnel, defendemos que pongan gratis la autopista de Puxeiros a Porriño y Tui, no solo a Porriño, porque hay muchos socios de Baixo Miño que van por una carretera de 50 kilómetros por hora desde A Guarda hasta Tui”, destaca antes de mostrar su rechazo al pago por el uso de las autovías, que se prevé aplicar en 2024: “Es gravísimo. Perjudicará mucho a la economía gallega”.