Ayer anduve descalzo sobre toneladas de sal, entre gruta y gruta por culpa de Xesús Franco. Fue él quien, venido de su refugio de Salvaterra, me propuso acompañarle y vivir lo que en realidad es una experiencia terapéutica. En Vigo ha abierto Saltium uno de las 12 espacios con cuevas de sal existentes en España, otro de ellos en A Coruña. Digo terapéutica porque lo que abrieron en García Barbón 94 es un gran espacio que, por medio de la haloterapia, reconocida en el sistema de salud británico y ruso y extendida en países como Alemania, Italia, EE UU o Canadá, pretende operar con un lema: el placer de respirar. Entramos allí y, para enseñarnos las cuevas de blanco inmaculado, suelo y paredes de sal con camillas y música relajante, Manuela Roel nos obligó a descalzarnos. Allí encontré en la cueva de mayores a una profesora viguesa de baile oriental solucionando una poderosa alergia, y entramos también en la de niños. A Xesús y a mí no nos solucionó nada porque no estuvimos más de diez minutos y no teníamos nada que tratar pero la haloterapia es una terapia complementaria que consiste en respirar micropartículas de sal de roca 100% natural para hacer frente a bronquiolitis en niños u otras dolencias en mayores relacionadas con las vías respiratorias. Ya tenemos cuevas de sal en Vigo.

¿Qué pasa con el Rikitri? Estoy oyendo el pasodoble do Rikitri en honor de la taberna de ese nombre sita en Hernán Cortés, 14, amenazada de cierre por el plan urbanístico de esa calle. Imagino que el director general de esta sede de peña celtista, Argimiro Rodríguez, estará desconsolado porque, espacios para meter una peña hay muchos pero tabernas antiguas como Rikitri deben sobrar los dedos de la mano para contarlas porque, sí él la cogió hace 35 años y le dio esa personalidad deportiva, calcula que como bar estaba abierta hace unos cien al menos. ¿Se cierran los últimos locales para canto de taberna y dar fe celtista? Sin el Rikitri se perderá una pintoresca tradición de Navidad, la de los clientes que salen a remar a la acera. Loor y honra al Rikitri, museo tabernario. María, la del Colmado Yo a María Rivas la conocí siempre radiante en el mundo de la moda, durante 22 años al menos como directora creativa de Purificación García, mujer en la poderosa firma gallega Textil Lonia, después dirigiendo el lanzamiento de una nueva marca para el mercado asiático... pero siempre muy vinculada a Vigo, su ciudad natal. El otro día estuve con ella en Colmado 48, la tienda que abrió en ese número de Rosalía de Castro con la que pretende rescatar un tipo de negocio que ha ido desapareciendo: los ultramarinos de proximidad, la tienda de barrio que nos recuerdan la infancia, olores y sabores de hogar. Así que volvió a su ciudad y puso su gusto refinado en la alimentación. Yo me llevé unas empanadillas y una empanada salida de su obrador.