El BNG anunció ayer que requerirá los informes técnicos y los estudios que el gobierno de Caballero alegó durante el último pleno para no reabrir Vigosónico. La formación apela a la “desconfianza y falta de crédito” del Gobierno municipal, cuyas respuestas en la sesión plenaria fueron “insuficientes”. “Como é posible que non se poida reabrir cando seguen funcionando con normalidade as salas privadas ou os estudos de gravación?”, se pregunta el concejal del BNG Xabier P. Igrexas.