La primera, en el Lagareta

Aprovechando una escapada de Vigo a Baiona, paré en ese 347 de la Avenida de Camposancos, ese espacio que ha acogido tantas bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños... que es el Grupo Don Pepe. No paré para concertar la comida de otra boda, que ya sumo demasiadas, sino para saludar a Pepe Domingo, que, trabajando desde los 14 años, levantó un pequeño imperio con la restauración y el catering como base. Y ahora, cuando ya pensaba descansar, tuvo que hacer frente con el mismo denuedo y esa energía que le sobró siempre a la crisis de la hostelería. Me sorprendió el ingenio de muchos hosteleros como él para enfrentarse a los estragos de la pandemia, por la que perdió incontables comidas de grupos que habían sido firmadas. Lo digo porque el antiguo Salón Aurora, de tantas bodas (para las que sigue teniendo el Pazo Vilavella), sigue dispuesto para tal objetivo, pero ante la incertidumbre lo ha convertido en el Lagareta by Aurora para dar brunchs, comidas, tardeo y cenas con sus terrazas ante el mar y medidas antiCOVID, que abre de viernes a domingo en invierno, y con llenos. Una nueva vía de negocio adaptada a los nuevos tiempos. Recién operado Pepe de una hernia, es un ejemplo admirable de reacción, como el de otros hosteleros, ante esta “guerra vírica” contra ellos.

Luego, del Nagari al Pallares A mí me llevó a comer Maribel Collazo el viernes al restaurante del hotel Nagari, un espacio elegante y moderno, como dice la Guía Michelín, donde comimos una excelente lubina uno y el otro una merluza de pincho a la parrilla con almejas de O Grove, tras hacer tiempo con unos panes artesanos con aceite de oliva Oro de Bailén y regarlo todo con un Casal de Armán. Ayer la llevé yo al de El Corte Inglés, con muy buen resultado culinario, y anteayer llamé a Loló Domínguez, la Lolailo, para llevarla al bodegón Pallares con José Otero y Emilio Boullosa. ¡Qué mano para la vieja cocina tiene Viki, a la que todos volvimos a pedir su mano pero estaba casada! Un hígado encebollado, cacheira ahumada y queso con membrillo, laureado todo por ese fresco condado de Arbo nos dejó felices y contentos. Y de San Blas en la Comidilla Y el jueves me ha liado Natalia Rodríguez para que me líe yo con gente como Carolina Cruces o Encho García Senra y me vaya a su Comidilla, en la calle La Palma, a celebrar el San Blas con un cocido de chupa de domine. Iré si estoy en Vigo, pero prometo dejar este maratón culinario y volver a la dieta. Al menos unos días.