Con 20 votos a favor y dos abstenciones –las de los dos concejales de Marea de Vigo–, el pleno del Concello aprobó las propuestas que motivaron la celebración de un pleno extraordinario que se celebró a puerta cerrada: que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “rectifique inmediatamente su propuesta de liberar el peaje de la AP-9 entre Vigo y Porriño y no hacer la autovía, aceptando el proyecto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que propone como alternativa la construcción del tramo pendiente de la A-52 (Porriño-Vigo) en túnel, que pida disculpas a la ciudadanía de Vigo por su propuesta, claramente lesiva para los intereses de la ciudad”, y que “apoye públicamente al Gobierno de España en su compromiso de ejecutar el tramo pendiente de la A-52 (Porriño-Vigo)”. También se lanzó una petición al Ministerio: la supresión del peaje del tramo de la AP-9 entre Puxeiros y Porriño mientras no se construya la autovía en túnel.

Los concejales del PP, ante la negativa a su intención de votar la propuesta por puntos, abandonaron la sala y no ejercieron su derecho a mostrar su postura sobre las propuestas llevadas al pleno por el PSdeG. El edil del BNG, Xabier Pérez Igrexas, tampoco estuvo presente en la votación: dejó libre su silla tras completar su turno de palabra para acompañar a los manifestantes que se personaron en la Praza do Rei con chalecos, cacerolas, panderetas, sartenes, pancartas y megáfono con la intención de mostrar su rechazo al nuevo vial de Beade previsto en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

El alcalde, Abel Caballero, se encargó de defender las propuestas. Afeó a Feijóo que fuera “displicente y duro en el fondo y la forma” a la hora de “despreciar una gran obra para la ciudad” ante la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Defendió que la idea propuesta por el titular autonómico de liberar el peaje de la AP-9 entre Vigo y Porriño se traduce en “casi 21 kilómetros y 17 minutos desde la Praza de España”. “El trazado actual por la A-55 es de 14 km y se hace en 14 minutos. Menos tiempo. Y la propuesta del Gobierno en túnel: 10 km en 10 minutos. En la propuesta de Feijóo, hay que tomar tres desvíos en solo 20 km, alguno, de 40 km/h y peligrosísimo”, apostilló.

El regidor defendió que es “imprescindible” la infraestructura y acusó al Gobierno del PP en Madrid de parar la tramitación después de ser aprobada en 2007 por el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero. En la rueda de prensa diaria, concretó que el proyecto de la autovía en túnel está “en la tramitación de la selección de las opciones y de la declaración de impacto ambiental”.

El portavoz del PP, Alfonso Marnotes, denunció que el pleno fue una “cortina de humo” para tapar el caso de corrupción que implica a la cuñada de la tenienta de alcalde y presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y aseguró que el Gobierno central “no tiene intención de hacer esa autovía”. “En abril de 2018, se presentó un proyecto que no se pudo hacer porque, después, echaron con una moción de censura a Mariano Rajoy”, dijo. Rubén Pérez, de Marea de Vigo, lamentó que el objetivo del equipo de gobierno con la celebración de la sesión fue justificar la construcción del nuevo vial de Beade previsto en el PXOM, que pretende unir la A-55 con Clara Campoamor. “Hay que hacer un acceso digno a Vigo y, si es técnicamente viable, hacerlo en túnel”, dejó claro. Misma razón expuso Igrexas tras tildar el pleno de “farsa” y acusar al PSdeG de no importarle la movilidad de la ciudad: “Quieren disfrazar de A-52 el vial de Beade a pesar de que saben que va a tronzar las parroquias. No vamos a ser ni comparsa ni atrezo en este pleno”.