La alta incidencia COVID en los colegios eleva la demanda de test de saliva remitidos por la Xunta

Días antes de la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad, la comunidad educativa de Vigo auguraba un regreso a las clases “complicado” ante la importante explosión de contagios COVID que estaba dejando la sexta ola en el área sanitaria. Tras iniciar la cuarta semana desde que se retomaron las clases, los peores pronósticos se han cumplido, y es que aseguran que el virus se ha cebado con ellos, “más incluso que en anteriores olas”.

La elevada incidencia COVID en los centros educativos de la ciudad ha provocado que, en la última semana, en muchos de ellos las remesas de test de saliva enviadas por la Xunta de Galicia el pasado 15 de enero se hayan agotado o estén a punto de hacerlo. Así lo constataban ayer desde el Colegio Mariano, que viendo que en el centro ya se había hecho uso de más de los dos tercios de las pruebas diagnósticas disponibles, se solicitó a la Consellería una segunda remesa de dichos test.

A medida que veíamos que no nos iban quedando ya nos adelantamos y solicitamos una nueva partida

El director de este colegio vigués, Víctor Rivas, señaló que “si bien parece que estos días empieza a detectarse un ligero descenso, en las últimas semanas la incidencia COVID aumentó de manera considerable, sobre todo en lo que respecta a las aulas de Educación Infantil y Primaria. Tuvimos muchos más casos que en otras olas y, con respecto a los test, al no ser muchos los que nos envían, se agotaron rápido, por lo que a medida que veíamos que no nos iban quedando ya nos adelantamos y solicitamos una nueva partida que ya nos llegó”.

Con motivo de la vuelta al cole tras las fiestas de Navidad, en un momento en el que la curva de contagios estaba disparada, la Xunta optó por distribuir un total de 55.000 test de salivas, de los cuales 37.000 fueron repartidos directamente en los centros educativos, proporcionándole a cada uno de ellos la cifra equivalente al 25% de su alumnado de 5 a 11 años de edad.

El director del CEIP Plurilingüe García Barbón, Benito Gil, indicó que “en nuestro caso, de momento no los tenemos agotados, pero empezamos este trimestre de forma muy similar a cómo lo terminamos, con muchos casos positivos debido a la alta transmisibilidad del virus y la semana pasada registramos un pico importante que estos días parece que empieza a disminuir”. En cuanto al protocolo para hacer uso de los test de saliva remitidos por la Xunta, Gil comentó que “estos test tan solo se utilizan cuando se detecta un positivo. Entonces, se reparte entre los contactos estrechos en el aula de ese alumno”.

Se nos comunicó que los test se agotaron y que desde la Consellería se les dice que no saben cuándo los van a reponer

En la jornada de ayer, madres y padres de otro colegio vigués, alertaban de que desde la dirección de dicho centro se les había comunicado que estas pruebas diagnósticas se habían agotado y criticaban que “nos dicen que no saben cuándo los va a reponer la Consellería. Tenemos la sensación de que esto es un sálvese quien pueda, no por parte de los colegios, pero sí por parte de la Administración. Se debería dotar a los centros de un número de test más elevado, porque no todas las familiar pueden permitirse comprar test de antígenos constantemente”.

Padres y madres hacían hincapié en que “la vuelta ha sido un caos y durante todo el mes de enero los niños han caído como moscas. Los colegios no pueden más y, además de la docencia, están asumiendo tareas como la de tener que comunicar positivos, contactos estrechos, atender a los niños... Vivimos en un estado de nervios constante”.

En los institutos, la situación es similar, y desde el IES San Tomé de Freixeiro, su directora, María Sío destacó que “la semana pasada fue un constante goteo de positivos y ahora parece que empiezan a bajar. En comparación con olas anteriores, sin duda esta fue la peor en cuanto a número, pero también es verdad que los casos no fueron graves”.

El área supera el umbral de las 100.000 personas contagiadas en la pandemia

El área sanitaria de Vigo superó ayer el umbral de las 100.000 personas contagiadas desde que dio comienzo la pandemia, tras haberse detectado en las últimas horas 1.111 nuevos contagios. En cuanto a curaciones, desde marzo de 2020 han superado el virus 84.627 personas, tras haberse tramitado 1.818 nuevas altas.

La curva sigue bajando y se mantienen activas 15.661 infecciones, 709 menos, mientras que los ingresos vuelven a superar el centenar y hay 102 personas hospitalizadas. Por otra parte, el Sergas anunció la clausura del cribado de Guixar.