Las armas pierden a sus subasteros... de uniforme

Más de 800 escopetas, 20 rifles, tres fusiles, 57 carabinas de tiro deportivo, 123 pistolas y 74 revólveres se expusieron por última vez en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra para su subasta. Y es que esta competencia que ejerce el instituto armado desde hace años terminará en próximo 7 de febrero con la adjudicación de las armas a sus postulantes y posterior destrucción de las restantes para chatarra.

Félix Díaz Juan, responsable provincial de Intervención de Armas y Explosivos en la comandancia provincial, reconoce que carecía de sentido mantener este sistema de subastas, si bien su compromiso con el almacenamiento y disposición de las mismas se mantendrá intacto. “Cuando las armas sean intervenidas, tendremos la obligación de guardarlas durante un año por si el dueño puede recuperarlas; una vez finalice este tiempo, se destruirán, pero ya no se volverán a subastar”, reconoce el teniente.

A partir de ahora, los particulares que quieran hacerse con una escopeta de caza de segunda mano, o buscar un ejemplar especial para sus colecciones, deberán recurrir a las armerías.

Díaz Juan estima que será en torno al 20% de las cerca de 1.200 armas expuestas las que terminen por adjudicarse a un nuevo dueño, mientras que el 80% restante se verán reducidas a chatarra.

La mayoría proceden de personas que se quieren deshacer de ellas, personas mayores, gente que ha fallecido y los familiares las entregan porque no tienen permiso de armas para conservarlas. Para poder pujar por cualquiera de ellas, el requisito es contar con licencia de armas como fue el caso del medio centenar de personas que se pasaron ayer por las instalaciones de la comandancia. “Es la primera vez que acudo a una subasta de la Guardia Civil precisamente porque es la última. Soy cazador y aunque no venga buscando nada específico me guío por el gusto personal y económico”, explica uno de los jóvenes.

Otro grupo de cazadores también acude “a la caza de la ganga”. “Hay que, primero, atender a la marca de la escopeta, luego a su estado, el óxido... Siempre pueden comparar la tasación con el precio de una armería y decidir”, revelan.

Otro grupo de usuarios, ya veteranos de estas subastas, acuden principalmente en busca de objetos de colección. “Queremos conservar aquellas que destaquen por su antigüedad; piezas históricas. Alguna siempre encontramos”, cuentan.

Esta subasta es la más grande que realizado la comandancia en estos años, situación que no implica un desinterés por las armas. “Sigue habiendo mucho interés por las licencias, hacemos los exámenes cada dos meses. Hay mucha afición por la caza, por el ejercicio de tiro y, también, mucha gente joven que busca que las armas de sus abuelos no acaben como chatarra”, concluye Díaz.