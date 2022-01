Puede que sea una historia más de otra madre o padre con problemas para conciliar vida laboral y familiar, pero no lo es. No porque Beatriz Rodríguez (37) natural de Redondela, sea diferente a las demás, sino porque ella engrosa una cifra invisible de madres que, junto con su pareja, han tenido que modificar su vida para poder criar a sus dos hijos, Alex y Sara, de uno y cinco años. Su profesión de enfermera le hacía girar en turnos rotatorios y de mañana, tarde o noche. “Cuando tuve a Sara lo pasé muy mal. No daba abasto. Cuando llegaba a casa no podía más. La casa quedaba todo el día como había quedado por la mañana cuando el tiempo se te pega y solo puedes poner cazadoras, merienda y al coche”, recuerda. Después de un tiempo sin dormir, comiendo a deshora y sin poder disfrutar de su hija, su pareja tomó la decisión de cambiar de trabajo y ella pedir la reducción de jornada laboral.

Ahora el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) abre la puerta a luchar por el establecimiento de una concreción horaria en el trabajo para poder cuidar de un menor. Una reciente sentencia de A Coruña, condenó a la cadena textil Inditex a indemnizar a una de sus trabajadoras que había solicitado concretar un horario de lunes a viernes y le fue denegado por la empresa. El auto, para el que cabe recurso, recuerda en su sentencia que la concreción de la jornada laboral es “un derecho personalísimo” y fundamental, recogido en el Estatuto de los Trabajadores. “No deberíamos estar hablando de esto en 2022. Es increíble”, subraya. Beatriz no quería que la crianza de sus dos hijos se convirtiera en un viacrucis y prefirió ganar menos salario pero ver crecer a sus hijos. “No ahorramos nada pero vamos tirando. Pero lo prefiero a tener que pagar a alguien que me los cuide, porque mi sueldo iría para esa persona casi íntegro, porque si yo y mi marido tenemos horario de tarde, no tengo guardería”, destaca.

Los padres son la conciliación

Siempre se ha caracterizado por ser independiente, y ni trabajando podía serlo. “Lleva una al colegio, y al pequeño con mis padres. Luego que recogieran a la primera a la salida y esperar a que Álex se despertara. Y gracias a ellos pude aguantar un tiempo. Ellos encantados, pero a mí no me gustaba cargarles con mi responsabilidad. Me pasaba los días haciendo maletas que iban y venían. Exhausta. Solo tenía ganas de que se durmieran. No podía seguir así. Yo no quería renunciar a mi profesión pero ¡tampoco a ser madre! Y la única solución era la reducción de jornada, y gracias, porque hay muchos padres que no pueden. Las empresas tienen que entender que concretar un horario para conciliar es un derecho”, sostiene.

Agradece a sus compañeros los cambios de días para atender a sus hijos cuando se ponían enfermos. Su vida ha cambiado desde que pudo reducir su jornada, pero la mayoría de padres, por el momento, siguen sin poder hacerlo “si el reconocimiento de derechos tiene que pasar por los tribunales para ser cumplidos”.