El Puerto requiere al Concello que el PXOM reserve espacio para llevar el tren a Bouzas

La buena sintonía que debe regir entre puerto y ciudad quedaría desvirtuada con el nuevo Plan General. O al menos así lo entiende el Puerto de Vigo, que ha trasladado al Concello vigués un total de 13 alegaciones al proyecto urbanístico municipal –aprobado inicialmente el pasado mes de agosto–, haciendo hincapié en la necesaria mejora de las conexiones por carretera y, especialmente, por ferrocarril. Y es que para el organismo que preside Jesús Vázquez Almuiña el PXOM destaca por “la escasa sensibilidad” que muestra hacia el Puerto, quedando patente “en la falta de respuestas a los retos que tiene por delante”.

Uno de ellos pasa por una conexión ferroviaria de la terminal de Bouzas. El documento no contempla “reserva alguna de espacio” para dicha infraestructura, a pesar de que las directrices de ordenación del territorio de Galicia establecen como determinación excluyente que todos los puertos de interés general del Estado contarán con acceso ferroviario, recuerdan desde Praza da Estrela.

Precisamente, en su última entrevista a FARO, el propio Almuiña reconocía la importancia de este enlace. “Esa conectividad tren-Puerto es fundamental. Sabemos que la conexión ferroviaria no va a ser para mañana, pero queremos estar en el presupuesto y en la programación para que se sepa que vamos a estar ahí. No es que lo diga yo o el anterior presidente del Puerto, lo dice Europa. ¿Si mañana Europa nos dice que aquellos puertos sin un porcentaje ferroviario no pueden operar qué vamos a hacer?”, admitía el presidente portuario.

El Concello siempre mostró su rechazo a este ramal al defender que “rompería la ciudad”, apoyando también su argumento en la falta de interés por parte de Stellantis, el operador de la terminal Ro-Ro.

También se recoge en las alegaciones discrepancias sobre los usos en la terminar ferroviaria de Guixar. El PXOM hace mención a que se prevé destinar en el linde con la zona de servicio portuaria a un metro ligero o vía verde. A este respecto, el Puerto considera necesario “dada la gran necesidad existente de suelo logístico”, mantener los usos existentes, incorporando de nuevo dicha zona al dominio público portuario. La falta de espacio, escasez de aparcamientos en la zona periportuaria, la circulación de transportes especiales y el incremento de la presión urbanística en la zona son otro de los puntos instados por el Puerto a corregir.

Incorrecta clasificación del suelo.

El Puerto advierte que la cartografía del PXOM no recoge dentro de la delimitación del sistema general portuario la totalidad de la Zona de Servicio del Puerto, e incluso se produce “una incorrecta clasificación del suelo”. “Cualquier propuesta municipal que afecte a la ordenación del sistema general del Puerto de Vigo, deberá ser formulada, si procede, en una modificación del Plan Especial del Puerto”, esgrimen.

Planta empacadora de basuras.

La Autoridad Portuaria solicitó también la inclusión de los terrenos vinculados a la planta empacadora de basuras de Guixar en la delimitación del sistema general portuario.

Señalización marítima.

Sostiene el Puerto que tampoco se incluye en el PXOM el dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima en este sistema general; así como su protección.

Desactualización respecto a la DEUP.

Sobre la planificación portuaria, afirman que el Plan General contiene referencias “desactualizadas o erróneas” respecto a la Delimitación de Espacios y Usos del Puerto (DEUP); no incluyendo, en particular, la parcela privada donde venía desarrollando su actividad la empresa Vulcano.

Conexión con la AP-9.

Respecto de las previsiones relativas a la accesibilidad viaria al Puerto de Vigo, el Plan General no establece la correspondiente reserva de suelo para la nueva conexión de la AP-9 con el Puerto vigués ni tampoco respecto de la circulación de transportes especiales, siendo vital para la actividad portuaria el acceso del transporte de piezas especiales para embarque en el Puerto y para los astilleros y otras industrias implantadas en la zona portuaria.

Aparcamiento.

Entiende la Autoridad Portuaria que el PXOM debería prever zonas de aparcamiento alternativas, ya que la “fuerte presión” del aparcamiento sobre la avenida Beiramar en su mayor parte “no proviene de la actividad portuaria”, sino del “déficit estructural de aparcamiento en esta zona de la ciudad”, derivado de los usos urbanos (residencial y comercial, fundamentalmente), al tratarse de edificación e instalaciones antiguas que carecen de aparcamiento propio y, a día de hoy, “se sirven de la dotación existente en el dominio público portuario, que sería necesaria para sus propias actividades”.

Cambio de usos en Guixar.

El Plan General contempla la transformación de la zona de Guixar, donde los usos industriales se sustituyen por usos terciarios y residenciales. La Autoridad Portuaria considera que la transformación y reordenación propuesta es compatible con el mantenimiento del uso industrial, generando una zona de apoyo a las terminales intermodales existentes, tanto portuaria como ferroviaria, creando una amplia barrera verde que genere una zona de interacción con el tejido urbano más denso.