“Hablar del uso social del monte sin contar con Vigo no es lógico”

La propuesta del Consello Forestal de Galicia para la creación de unas licencias que permitan pasear por los montes comunales no convence del todo a las comunidades de Vigo.

Su presidente, Uxío González Pérez, aplaude la iniciativa para solucionar los problemas derivados del uso social, aunque recalca el factor diferencial 1.500 hectáreas de este tipo en la ciudad.

–¿Cómo valoran la propuesta?

–Llevamos años peleando este tema y buscando una fórmula. Esta es una vía pero creo que hay otras que pueden ser más acertadas. Hablar del uso social del monte sin contar con Vigo no es algo lógico porque no hay monte periurbano como éste, con 350.000 personas. La cantidad de gente que viene cada fin de semana es impresionante. Pero no todas las comunidades están por la labor de estos usos.

–¿Qué plantean?

–Lo que no queremos es que si ocurre un accidente afecte a las comunidades, como ocurrió en Valladares. Tienen que ser las administraciones las que tienen que garantizar algún tipo de seguro. La Xunta sacó este año uno por el COVID-19 para todos los peregrinos por si se contagian. En nuestra opinión son ellos quienes tiene que correr con ese gasto.

–¿Qué pasos van a seguir?

–Tenemos pedida la entrevista con el alcalde para hablar del plan de empleo y con el conselleiro de Medio Rural para las franjas de protección. También nos han pedido que formemos parte de la comisión de trabajo que se estrenará el 16 de febrero y es lo lógico.

–Se ha puesto el símil con las licencias de pesca, ¿pero es realmente comparable?

–En un fin de semana puede haber cinco o diez personas pescando en Saiáns, mientras que en el monte te encuentras a casi 2.000 andando, en bici o a caballo.

–¿Cómo ha afectado la pandemia?

–En Saiáns o el Vixiador hemos visto un incremento bestial de familias, más aún ahora al buscar espacios al aire libre. El comportamiento es bastante correcto. Al incrementarse su uso social aparecen mascarillas o basura, pero no tiene por qué significar que la dejan tirada.

–¿Les preocupa el uso de vehículos de motor?

–A mí no me importa que pase una moto por una pista, pero lo que nos cabrea es que suban por el medio del parque forestal. Ves las marcas de cinco motos y no tiene sentido. Queremos que el Seprona meta mano a motos o quads cuando van por donde no pueden ir.

–¿En qué punto se encuentra la construcción del anillo verde? ¿Lograron fondos europeos?

–De momento non sabemos nada, estamos a la espera de que nos informen. El Concello le echa la culpa a la Xunta, la Xunta al Concello y están así. A nosotros nos da igual de quien sea la culpa. Creemos que el anillo verde es necesario y por lo tanto vamos a ir haciendo la propuesta que presentamos hace ocho años.

–¿Con qué medios lo afrontan?

–La Xunta cuenta con un taller de empleo de 12 personas y el Concello nos aporta 145.000 euros desde el año 2012. Nos vienen fenomenal pero empiezan a quedarse cortos. A la Xunta le hemos hecho una propuesta de una franja de defensa con los montes de Nigrán. Tendrá también un uso social como ruta de senderismo.

–¿Hay que temer que se repitan los incendios de 2017?

–Sí que puede ocurrir. Los técnicos dicen que la tendencia es que los incendios sean menos pero más virulentos y parece que es así; porque ahora ya no son solo en agosto. Lo que no tiene sentido es quedarse de brazos cruzados, es una obligación de todos y hay que evitarlo en un futuro. Se trata de defender las viviendas. En 2017 fallecieron cuatro personas pero pudo ser una catástrofe.