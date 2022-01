Segundo informe desfavorable de la Xunta contra el Plan Xeral

La Consellería de Infraestruturas, Territorio e Medio Ambiente acaba de emitir el segundo informe desfavorable contra el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo. Este nuevo dictamen lo firma el Instituto de Estudos do Territorio (IET) y pone la lupa sobre media docena de cuestiones que el Concello tendrá que enmendar en tiempo y forma si quiere seguir adelante con el Plan Xeral.

El PXOM aprobado inicialmente no se ajusta íntegramente a las determinaciones de la normativa paisajística gallega

En líneas generales, el informe constata que el PXOM aprobado inicialmente “no se ajusta íntegramente a las determinaciones de la normativa paisajística gallega”. De esta forma, la Consellería de Ángeles Vázquez insta al Ayuntamiento a completar el estudio del paisaje urbano con un análisis de la imagen exterior de la ciudad y con el análisis del estado actual de los espacios públicos en cuanto a los pavimentos, zonas verdes y arboredas, mobiliario urbano, señalización, alumbrado público, redes de servicios, tráfico y aparcamiento de vehículos.

Además, desde el IET explican que “deben suprimirse o justificarse de acuerdo a las Directrices de Paisaxe” los ámbitos de suelo rústico de especial protección paisajística propuestos en el Monte da Madroa, al norte de la praia de Samil y cerca de la desembocadura del río Lagares, aspecto sobre el que advirtieron hace algo más de una semana un grupo de biólogos de la UVigo. También “deben establecerse las medidas normativas necesarias, en cuanto a los plazos, para el desarrollo de las nuevas urbanizaciones, con la finalidad de que estas no retrasen la adecuada terminación de las zonas que en la actualidad ya están total o parcialmente urbanizadas y edificadas”, prosigue el informe.

Una de las llamadas de atención que más destaca la Xunta se refiere a edificaciones de altura en zonas en las que domina la vivienda unifamiliar o que están muy relacionadas con la costa. Esto es, “la previsión de edificios de 3 o 4 plantas (incluso más) en áreas en las que dominan las viviendas unifamiliares se produce en diversas zonas periféricas de la ciudad, como, por ejemplo, en Alcabre, detrás de la praia de Samil, o en las cercanías de Cabo Estai”. Más al detalle, la Consellería explica que en bastantes ámbitos de nuevo desarrollo de suelo urbano no consolidado, queda prevista la tipología de vivienda unifamiliar, pero se señala una altura de 3, o mismo 4 plantas, algo que a juicio de la Administración gallega “no es coherente con las características de las viviendas unifamiliares”.

Unidas Podemos lleva el nuevo vial al Congreso

Como adelantó este periódico, el grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso está trabajando para presentar una proposición no de ley con la que tratar de aclarar si existe relación o no entre el polémico vial de Beade y la reforma de la A-55 Vigo-Porriño.

De esta forma, el diputado de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha iniciado contactos con la Plataforma de afectados polo vial de Beade para recoger sus demandas. Su interlocutor en Vigo es Rubén Pérez, portavoz de Marea de Vigo: “Queremos aclarar se existe esa vinculación do vial á reforma da autovía; cal é o estado desa reforma, se é unha petición do Ministerio de Transportes; e se existiron conversas a este respecto entre Ministerio e Concello”.

Tapias y Caride se enzarzan por Navia

El urbanismo vigués se está convirtiendo en un símbolo con el que hacer política. Ayer, la concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, reprochó que la Xunta “priorice” otras actuaciones antes que la ejecución de la obra del instituto del barrio de Navia. Caride le quiso recordar a la Administración gallega que “es imprescindible que sea la primera obra que se ponga en marcha en Navia”. “Algo que será todavía más necesario cuando los nuevos habitantes del barrio acudan a esas 1.600 viviendas proyectadas”, anotó.

Por su parte, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, le contestó que “el Instituto de Navia no está en discusión, el compromiso de la Xunta con esta infraestructura es firme y se va a construir”. Para Tapias “el alcalde de Vigo trata de confundir con este tema”. “Intentan desviar la atención porque no quieren aprobar la ampliación, no les interesa por razones puramente electorales y partidistas”, aseguró.