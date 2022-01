Un concierto donde reina una “química” especial

Apuraban ayer los ensayos en la Sede del Celta de Vigo –lugar elegido en esta ocasión para la preparación de su repertorio– para que todo esté perfecto para esta noche. Y es que el primer concierto del año siempre es especial, y si además el estreno se produce con una colaboración extraordinaria, los nervios están asegurados. La conocida directora y concertina holandesa Rosanne Philippens quiso repetir la experiencia que en 2019 la trajo a Vigo, como invitada de excepción de la Orquesta Vigo 430 donde la “química fue más que evidente” y según su director Javier Escobar “cuando algo así se produce en el mundo artístico hay que conservarlo”. Esta noche, el encuentro volverá a producirse en el escenario del Auditorio Martín Códax, a las 20:30 horas, y la directora holandesa espera con gran expectación ese gran momento de mostrar todo el trabajo de estos días. “La Orquesta Vigo 430 no tiene miedo de probar cosas nuevas, tocan muy bien y además... ¡Son tan dulces! Hace dos años me sentí sombrada por la generosidad y la amabilidad de todos. Estoy muy contenta de volver”, destaca.

En tan solo 15 años la Vigo 430 –con 45 integrantes en la actualidad, aunque han llegado a ser más de 70– se ha convertido en el caramelo más deseado por grandes músicos que quieren tocar con la formación viguesa. “Nos encantaría darle respuesta a todas las propuestas de colaboración que nos llegan, tanto nacionales como del resto de Europa pero es imposible. A veces nos sentimos incluso abrumados”, explica Escobar. Por el número de músicos que participarán –toda la banda– como por el programa que desarrollarán, la actuación se enmarca dentro de los conciertos “de altura”, con nada menos que la interpretación de la 3ª Sinfonía de Beethoven y Concierto para violín de Brahms.

Los estuches de los Stradivarius y chelos dibujaban el parqué del local de ensayo donde directores y músicos seguían con atención las instrucciones que Philippens –primer premio en el Concurso Nacional de Violín de Holanda en 2009 e en el Internacional de Violín de Friburgo en 2014– marcaba en cada cambio de partitura. “Ella comunica de una forma muy particular y tiene una energía que provoca una conexión al instante. Es lo que le pasó en 2019 con nosotros, y nos manifestó que no sería la última vez que nos veríamos, y aquí estamos”, abunda Escobar. Queriéndose restar importancia, la directora se vuelca con los que hoy serán sus músicos. “La mayor parte de la responsabilidad es de todos los músicos de la orquesta. Tienen que hacer música de cámara y escucharse realmente unos a otros. Esto crea un ambiente muy espontáneo y enérgico que me encanta”, subraya.

La Orquesta Vigo 430, con el apoyo del Concello de Vigo, comienza hoy su programa de invierno con un ciclo de conciertos que se extenderán hasta el mes de mayo. Será entonces cuando hagan un parón y retomen la actividad en septiembre.