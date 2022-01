Sigue la escalada política en torno a la infraestructura de la A-55 y su todavía nada clara conexión con el futuro vial de Beade. Ayer, Abel Caballero anunció que convocará un pleno extraordinario para el uno de febrero con un propósito claro: “Para que la ciudad sepa lo que Feijóo quiere hacer”. A su juicio, “no quiere la nueva autovía Vigo-O Porriño”.

En paralelo a Caballero, el portavoz del Partido Popular de Vigo, Alfonso Marnotes, instaba al Gobierno local a “abandonar ya la idea de construir un nuevo vial en Beade” y ha pedido que ese presupuesto se destine “a arreglar la avenida Clara Campoamor y dotar de un acceso digno al hospital público Álvaro Cunqueiro”. Marnotes también volvió a destacar que “meses antes de la aprobación del Plan Xeral, el Concello concedió licencias urbanísticas en pleno trazado del vial”. Igualmente afeó al Concello que se hiciese su diseño “sin contar con la Xunta e imputarle la mayoría del gasto”.

Para Marea de Vigo, la intención de este pleno no es debatir sobre la necesidad de la reforma de la A-55, “senón mesturar a reforma da autovía co vial de Beade. Como saben que todos queremos a reforma, pretenden que por extensión aupemos o vial. Pero nós imos deixar claro que son dúas cousas diferentes”, replicó el portavoz de Marea, Rúben Pérez. Para el coordinador de política municipal de Izquierda Unida, “non é de recibo que o Concello proxectase ese vial sen poñelo en coñecemento da Xunta. Nós iremos ao pleno a defender o cambio de trazado da A-55, pero iso non é, para nada, a xustificación do vial de Beade”.

Este mismo grupo municipal llevará hoy al Pleno ordinario una instancia al Concello para llevar a cabo la “reapertura inmediata de Vigosónico”, el único local de ensayo público de Vigo y que lleva casi dos años cerrado. Con el previsible apoyo de los otros dos partidos de la oposición, será el Gobierno local el que tenga la última palabra a este respecto. Por lo tanto, hoy quedará un poco más claro el futuro de Vigosónico.