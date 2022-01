Arte para luchar contra las drogas desde el instituto

En aulas de 3.º y 4.º de ESO, visibilizar que el consumo de sustancias no es un tema tabú, reforzar la prevención y concienciar sobre su consumo a través de carteles que recogen de forma visual y creativa los efectos de las drogas y de cartas escritas por adolescentes y personas que se encuentran en prisión en las que relatan sus historias y explican sus adicciones y por qué, incluso sabiendo que son perjudiciales, se cae en ellas. Es el resumen del proyecto de intervención comunitaria que la Asociación Érguete comenzó a desarrollar ayer por segundo año en el IES Castelao, ubicado en O Calvario, en el marco del PFIS (Programa de Formación e Integración Social).

Al término del primer taller, uno de los alumnos participantes aseguraba que conoce a dos personas de su edad –entre 14 y 16 años– que ya consumen drogas. “El mensaje que hay que enviar es que las drogas te acaban destrozando la vida”, apuntaba tras señalar que le había parecido “interesante, diferente y entretenida” la sesión con los profesionales de Érguete: Inma Vidal, educadora social, y Rodrigo Alonso, psicólogo –forman el equipo de trabajo junto con Ana Vázquez, educadora social–. Otro menor indicaba que, en su entorno, gente de su edad ya está en rehabilitación por consumo de drogas. “Creo que no somos conscientes de los peligros que tiene el consumo. La presión de grupo es determinante”, apostillaba. Opinión similar mostraba una alumna: “A nuestra edad, no somos lo suficientemente conscientes de su impacto. Debería haber más talleres así: nos enseñaron aspectos interesantes. Me gustaron las obras artísticas que se usaron en el taller para ilustrar la realidad de la gente que consume”, resumía.

El trabajo se extiende tres semanas: durante dos, se celebran los talleres grupales, en los que se utilizan los carteles y las cartas. En la tercera, se realiza asesoramiento individualizado con la finalidad de despejar dudas o trabajar con el alumnado situaciones concretas. “La acogida fue muy buena. No es la típica charla en la que das un montón de información y explicas la clasificación de las drogas, sino que se debate: ellos dan su opinión desde la libertad y el respeto”, apuntaba Rodrigo Alonso minutos después de finalizar la sesión. “Hicieron reflexiones espectaculares; el arte es una forma muy potente de hacer llegar el mensaje”, continuaba Inma Vidal.

Y es que la realidad es preocupante. El director del IES Castelao, Marco Veiga, alerta de que hay menores que, a los 13 años, ya empiezan a fumar: “Puede que una de las causas sea la falta de alternativas de ocio”.