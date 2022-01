La asociación de consumidores En Colectivo ha lamentado el "hermetismo" y la "falta de transparencia" del Gobierno sobre la respuesta que le ha enviado a Bruselas después de que la Comisión Europea haya abierto un expediente a España por la extensión de la concesión de la autopista AP-9, la principal vía de vertebración de Galicia, sin lanzar una licitación pública.

Todo ello después de que el pasado mes de septiembre Bruselas advirtiese al Ejecutivo central que la extensión del peaje hasta 2048 no se hizo de acuerdo a la legislación europea, tras una denuncia de En Colectivo. El Gobierno tenía de plazo hasta este domingo, 23 de enero, para enviar una carta alegando los motivos por los que sí fue legal ese contrato.

Así, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, informó este fin de semana en su visita a Galicia de que el Gobierno ya remitió a Bruselas sus alegaciones ante el procedimiento de infracción. Sin embargo, no quiso adelantar el contenido de la carta al tratarse de "información reservada".

En este sentido, el presidente de En Colectivo, Diego Maraña, ha lamentado el "hermetismo" del Gobierno, ya que la asociación "no sabe nada" de cuál es el planteamiento que se entregó a Bruselas, pese a ser ellos parte del procedimiento.

En declaraciones a Europa Press, Maraña ha mostrado su "sorpresa" ante las declaraciones de la ministra y ha explicado que ahora la Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para elaborar un informe vinculante, que podría suponer continuar con el expediente o archivar la denuncia.

No obstante, Maraña ha indicado que, en principio, no cabe el archivado de la denuncia, ya que el procedimiento europeo establece que si un mismo caso está abierto en otra dirección general europea con otro expediente, hay que esperar a que también se resuelva el otro expediente.

Y es que En Colectivo no solo presentó denuncia ante la Comisión de Interior de Transportes, sino también ante la Dirección General de la Competencia, por lo que, según Maraña, hasta que Competencia no resuelva, Transportes no podría archivar el caso (en caso de que las alegaciones del Gobierno sirviesen para ello).