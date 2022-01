El empresario, diplomático y exdiputado del PP Adriano Marques de Magallanes (Melgaço, 1925) recibió hace dos años la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil por su trayectoria de más de medio siglo como cónsul general de Ecuador en Galicia.Pocos diplomáticos pueden presumir de tanto tiempo al frente de esta labor, por la que se siente especialmente orgulloso.

–¿Se siente satisfecho de su labor al frente del consulado de Ecuador durante tanto tiempo?

–Han sido casi sesenta años de dedicación y esfuerzo al frente del consulado de la República de Ecuador tratando de servir de ayuda a todos los emigrantes. Muchos ecuatorianos venían a estudiar, otros a trabajar, y mi misión como cónsul era velar por ellos y volcar todos mis esfuerzos en arreglar cualquier problema que pudieran tener. Tengo la condecoración más alta que se puede conceder por esta labor [la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil], por lo que estoy muy satisfecho. Quizá sea el cónsul que más tiempo ha permanecido en el cargo en toda Europa. Es casi toda una vida.

–¿Qué es lo que más destaca de esta labor?

–La satisfacción de servir de ayuda a tanta gente, desde el punto de vista humano, a tanta gente en un país extraño para ellos. España históricamente es un país acogedor, y la ciudad de Vigo es un claro ejemplo de ello.

–Gracias a usted el cuerpo consular de Vigo no fue trasladado a Santiago.

–Esa es una deuda especial que tiene Vigo con Fraga. Él tenía previsto trasladar la sede del cuerpo consular a Santiago, como capital de Galicia. En aquella época yo dirigía el cuerpo consular de Vigo y mantuve dos reuniones con él para tratar de hacerle cambiar de opinión, pero me dijo que ya estaba decidido. No me dí por vencido y solicité una tercera entrevista en la que le insistí en que la tradición consular en Vigo tenía más de 150 años y estaba muy arraigada. En un momento de la reunión me puso la mano en el hombro y me dijo: “Querido amigo, no se preocupe, gana usted la partida”. Logré convencerle con una argumentación histórica y, gracias a esa decisión, Vigo sigue disfrutando del cuerpo consular.

–Un buen recuerdo justo cuando se cumple el décimo aniversario de la muerte de Manuel Fraga.

–Es que a Fraga le debemos muchas cosas. Fue un gran político y erudito, una figura de gran trascendencia para Galicia pero que se mantiene silenciado. No entiendo que no se hable más de Fraga. Recuerdo un viaje de diez días que hice con él a Brasil para hablar sobre los Pactos de la Moncloa y también visitamos distintas instituciones relacionadas con España. El propio presidente de la República de Brasil le felicitó efusivamente por su exposición porque fue excelente.

–Su trayectoria política también fue muy destacada, ocupando importantes los cargos desde sus inicios como concejal en Vigo, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra [con su amigo Mariano Rajoy como presidente provincial], y más tarde tarde, diputado nacional y senador. ¿Cumplió todas sus expectativas o siente que le faltó algo?

–Siempre estuve muy satisfecho de mi trayectoria política, creo que cumplí con mi cometido. Por su puesto que mis expectativas quedaron cumplidas. Una de las cuestiones de las que estoy más orgulloso es de haber puesto las bases para la creación de la Facultad de Bellas Artes en Pontevedra. También la quería Santiago y A Coruña, así que tuve que luchar por ella. Tengo que decir que desde el primer momento tuve el apoyo de Rajoy, que me dio todas las facilidades, y gracias a eso Pontevedra puede disfrutar hoy en día de esta facultad. Bellas Artes me agradecería el esfuerzo con la concesión de su primera medalla de oro.

–Usted fue concejal del PP en Vigo, ¿cómo ve la agrupación local tras la reciente victoria de Marta Fernández-Tapias en las primarias ante Javier Guerra? ¿Ve posible que consiga la Alcaldía frente a Abel Caballero?

–Creo que no fue el mayor acierto que se presentaran dos candidaturas para liderar el PP de Vigo porque dio sensación de división, aunque ahora eso ya está solventado. Pese a todo veo muy difícil desbancar a Caballero. La presidenta y su equipo tienen mucho trabajo por delante, pero será complicado. A Caballero siempre lo vi como un caballero, valga la redundancia. Me parece un buen político.

“Doné mi colección de Sargadelos a Redondela como muestra de gratitud a sus ciudadanos”

–Una de sus grandes pasiones fue el arte, como atestigua su importante colección con un centenar de obras de Laxeiro, Maside, Colmeiro, Souto, Lugrís, Quesada, Sucasas, Seoane, entre otros. –Siempre me apasionó el arte, desde joven. Fui reuniendo obras de distintos autores a lo largo de toda mi vida y cada una tiene una historia. Mi colección de artistas gallegos ha sido objeto de una bienal en Pontevedra o una exposición en la Casa das Artes de Vigo. –También donó hace cuatro años su destacada colección de loza de Sargadelos al Concello de Redondela. –Es el legado que dejo a Redondela como muestra de gratitud a sus ciudadanos por lo bien que se comportaron siempre conmigo, con mi familia y mi empresa. Es una colección muy valiosa en su conjunto, con una gran variedad de piezas en las que están representadas todas las épocas de esta histórica firma. –La muestra se expone de forma permanente en la Casa da Torre, un emplazamiento perfecto. –El sitio fue elegido por mí, porque siempre consideré que era el lugar perfecto por su historia y ubicación, en el centro urbano. Además, al ser el albergue de peregrinos, cada año pasan miles de personas que pueden disfrutar de la colección durante su estancia en Redondela. Además se llama igual que mi casa de Portugal, que también es la Casa da Torre.