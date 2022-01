SC Robotics diseña sensores para vigilar el estado del vino en los depósitos

Viña Costeira y tres pymes gallegas se han aliado para aplicar las últimas tecnologías a los procesos vitivinícolas y reducir los gastos y la huella ecológica de las bodegas. La empresa viguesa SC Robotics participa en el proyecto Libatio con el desarrollo de sensores que permitirán controlar el estado del vino en los depósitos de acero INOX y realizar simulaciones del proceso de fermentación.

“A dixitalización neste sector case non chegou e agardamos que esta iniciativa resulte de interese e teña continuidade noutras bodegas de Galicia. A monitorización pode redundar en moitos aforros económicos e na redución do impacto ambiental. É un sector no que a tradición está moi presente, pero a innovación pode ser asumible economicamente polas bodegas e valorada polos clientes se contribúe a manter e mellorar a calidade”, destaca Xabier Crespo, ingeniero y cofundador de SC Robotics.

La iniciativa, que se desarrollará hasta 2023, supone la continuación de un proyecto anterior que consistió en el desarrollo de sensores para controlar la evaporación del vino almacenado en barricas de madera. Los resultados fueron “prometedores” y al consorcio formado por SC Robotics, Viña Costeira y la empresa Nigal, de Ribadeo, se ha unido ahora la consultora tecnológica viguesa Indominus.

El estudio cuenta además con una subvención de casi 400.000 euros de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la Xunta.

“A maior porcentaxe do viño almacénase en depósitos de INOX, polo que a aplicación deste segundo proxecto é moito maior e xa nos chamaron empresas interesadas doutras comunidades autónomas”, apunta Crespo.

Los ingenieros de SC Robotics desarrollan dispositivos de sensorización no invasivos para controlar el estado del vino almacenado. “Ao contrario doutros productos que xa se comercializan, estes non entran en contacto co viño nin van ser visibles. Medirán variables como a presión diferencial dentro e fóra do depósito e incluso poderán detectar a presencia de bacterias”, añade.

En las instalaciones de Viña Costeira también se pondrán a prueba sensores ambientales para el control de la sala de envejecimiento y toda la información recopilada se canalizará a través de una plataforma web para la monitorización en tiempo real.

“E gracias a esta monitorización poderanse levar a cabo procesos de simulación do proceso de fermentación. É unha fase curta pero crítica porque hai que manter determinadas condicións de temperatura e humidade e os custos eléctricos dispáranse para as empresas. Pero esta factura eléctrica pode reducirse se somos capaces de adiantarnos e tomar medidas como a mellora do fluxo de aire na bodega”, explica Xabier Crespo.

La previsión de los miembros del consorcio es comenzar a instalar las primeras unidades de sensorización durante el mes de febrero para empezar a obtener datos. “O que se fai agora nos bodegas é que os enólogos toman unha mostra manual nos depósitos cada certos días, o que reduce o tempo de reacción a unha semana como máximo. Pero se os técnicos tivesen unha plataforma de visualización como a que se plantexa neste proxecto poderían controlar o estado do viño en todo momento, recibir alertas e incluso facer predicións a longo prazo”, resume Crespo.