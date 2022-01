Un zigzag amarillo en Vigo que... ¿prohíbe circular?

Hace dos años que la circulación del tráfico en la calle Venezuela de Vigo sufrió una importante transformación. El Concello habilitó un carril bici y esta obra supuso un cambio radical. Se eliminaron plazas de aparcamiento y se reordenaron los carriles. A mayores, surgieron nuevas señalizaciones que aún a día de hoy continúan creando serias dudas a los conductores sobre las maniobras que pueden y no pueden realizar.

Uno de estos ejemplos está en un extremo de la calle Venezuela, en paralelo al colegio Salesianos. Ahí, sobre el asfalto, se ubica una de esas señales que crean dudas a los conductores a diario: un largo zigzag amarillo de más de 100 metros de longitud pintado sobre el carril de circulación derecho (entre el cruce de Luis Taboada hasta Blein Budiño).

Los conductores que se dirigen por Venezuela en dirección al Concello (y también los que salen por Luis Taboada) se lo encuentran de frente. La reacción más habitual es evitarlo y situarse en el izquierdo. Cómo toda línea amarilla, pisarla da respeto, sobre todo por si la maniobra puede acabar en multa. Además, muchas veces se utilizan también sobre carriles bus, como fue el caso del de Gran Vía (entre las plazas de América y España) y que se acabó suprimiendo y permitiendo la circulación de todo tipo de vehículos.

¿Se puede circular por ese carril?

Las líneas amarillas en zigzag no son nuevas. Pero lo cierto es que los más común es encontrarlas, por ejemplo, en paradas de taxis y autobuses o en zonas de carga y descarga. Siempre (o casi siempre) en un lateral apartado de los carriles de circulación y no en medio de la calzada, como ocurre en la calle Venezuela. Y probablemente la confusión de muchos conductores se debe a este motivo.

El Código de Circulación es claro sobre lo que se puede hacer o no en este tipo espacios: Una línea en zig-zag de color amarillo significa que está prohibido el estacionamiento en la zona marcada por la misma. Es decir, a no ser que otra señal (vertical, por ejemplo) indique lo contrario, en estas zonas no se puede aparcar el coche.

¿Se puede parar?

Según el Código de Circulación, lo único prohibido en los zigzag de color amarillo es el estacionamiento. Y, por lo tanto, si otra señal no lo prohibiera expresamente, sí se puede parar. Eso sí, cumpliendo a rajatabla la definición de parada en materia de tráfico: "Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo".

En el caso de estos más de 100 metros de zigzag amarillo de la calle Venezuela hay que sumarle, sin embargo, una señal vertical que limita no solo lo que se puede hacer, sino también las horas y el tiempo. Según la citada señal, todo este espacio está reservado para el transporte privado de alumnos del colegio.

De esta forma, y durante un tiempo máximo de 10 minutos, los padres pueden parar para dejar y recoger a sus hijos todos los días lectivos de 8.00 a 9.15 y de 13.00 a 14.15 horas.

Se habilitó para poder garantizar un espacio para dejar y recoger alumnos del colegio

Se trata, por lo tanto, de un "híbrido" que tuvo que realizar la Concejalía de Tráfico tras perderse la zona de aparcamiento apartada que había antiguamente en este lateral de la calle y que fue sustituida por el carril bici y poder, al mismo tiempo, seguir garantizando una zona adaptada en la que los padres pudieran dejar y recoger a sus hijos.

¿Y la circulación?

Pese a lo que muchos piensan (o temen) de forma equivocada, y según han confirmado a este periódico fuentes de la Policía Local y del propio Concello, la circulación por los más de 100 metros de carril en zigzag amarillo sí está permitida.

Por lo tanto, y siempre que no sea en días lectivos y en el citado horario, los conductores que se dirijan hacia Camelias, pueden utilizar tanto el carril izquierdo como el derecho sin temor a ser multados.