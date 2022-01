Aena detecta nueve rutas potenciales al extranjero desde el aeropuerto de Vigo

El aeropuerto de Vigo no tiene ningún vuelo al extranjero. Es la única terminal de Galicia que carece de rutas internacionales. Pero, ¿quiere decir esto que no tiene capacidad ni demanda suficiente para operarlas? Según Aena, no. De hecho, los estudios del gestor aeroportuario apuntan alto (aunque la realidad actualmente dicte lo contrario). Sus últimos informes recogen que hay hasta nueve enlaces internacionales potenciales desde Peinador.