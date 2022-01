Uno de los Beatles, al sol de las Cíes

Ayer atracó en el muelle deportivo de Marina Davila el superyate abanderado en las islas Caimán Here Comes the Sun, cuyo nombre está tomado del título de una de las canciones de los míticos Beatles. El Here Comes the Sun, al que dio la bienvenida una soleada mañana, es propiedad del empresario ruso de origen georgiano Alexander Dzhaparidze, quien preside Eurasia Drilling Company, la empresa de extracción y servicios petroleros independiente más grande de Rusia. Según publica la revista Forbes, la fortuna de este exitoso empresario de 66 años de edad asciende a 2.100 millones de dólares, ocupando el puesto 564 en el ránking de las personas más ricas del mundo. Dzhaparidze cuenta con jet privado y su admiración por la inmortal banda de Liverpool es tal que sus dos yates anteriores llevaron el nombre de otras de sus canciones, como Let it be o Imagine (de John Lennon).

Haciendo honor a su nombre, el Here comes the Sun fue diseñado de tal manera que la luz natural penetrara desde la cubierta principal a través de las restantes cinco cubiertas y es un producto de los astilleros holandeses Amels Holland, que lo entregó en 2017. Desplaza 2.827 toneladas brutas, mide 83 metros de eslora por 14,54 de manga y cuenta con lujosa acomodación para 16 invitados. La embarcación cuenta con una piscina de 5,5 metros de largo, sauna, gimnasio, sala de cine, jacuzzi y un garaje donde guarda cuatro motos de agua y dos embarcaciones auxiliares de 11 metros de eslora. De acuerdo con información de la agencia Incargo Galicia, el yate llega a Vigo en ruta de Plymouth a Gibraltar tripulado por 19 personas y su escala durará aproximadamente una semana, tiempo en el que su tripulación aprovechará tomarse un soleado descanso y embarcar provisiones.