Vivienda nueva en Vigo: estas son las promociones que se rematarán en los próximos meses

Hay sed de vivienda nueva en Vigo. Un cúmulo de factores —el estallido de la burbuja de 2008, el bloqueo normativo tras la anulación del PXOM— hicieron que durante años apenas se construyese en la mayor ciudad de Galicia. Luego vino la pandemia del COVID que por un lado congeló la actividad pero al tiempo propició un mayor ahorro por parte de las familias. Los cálculos del sector sitúan en casi 60.000 las viviendas que hay que construir en la ciudad en la próxima década. Pero más allá de esas estimaciones, la realidad en las oficinas de las inmobiliarias es que los apartamentos de las promociones que ya están ejecutando vuelan aún con las obras en marcha. “Hay un amplio escaparate de viviendas de obra nueva que se traduce en un ritmo de ventas continuo y sostenido. Los clientes buscan, comparan y meditan mucho hasta que compran”, sostiene Pablo de la Torre, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Galicia.

Miragaia, 2 y Rosalía de Castro, 67

Menos del 20% de las 45 viviendas de este bloque de Promociones Manuel Vázquez restan para cerrar la total comercialización, al igual que su contigua Rosalía de Castro, 65.

Jacinto Benavente

La mayor promoción de Avantespacia en Vigo suma 155 viviendas y su ritmo de construcción va en sintonía con las ventas: ronda el 70%. La inmobiliaria de la familia Jove cuenta con tres promociones en marcha en la ciudad, cada cual más avanzada y con sus pisos comercializados al 70%: Tomás Alonso, con 62 viviendas, Marqués de Valladares, que contemplan 39 viviendas y Jacinto Benavente, con 155 pisos.

Mendaña

Esta promoción se encuentra en la zona de Rosalía de Castro en la confluencia con García Barbón. Será una realidad en el segundo trimestre de 2023 y ya ronda el 50% de sus viviendas comercializadas. Se venden desde desde los 151.000 euros.

Nicaragua, 43-45

Se trata de una de las seis promociones activas de Ninbú Inmobiliaria en Vigo. Las obras empezaron en septiembre de 2021 con un plazo de ejecución de 18 meses. Esta firma también esta desarrollando proyectos en Ecuador, 73; Príncipe, 32-34 (edificio Cortefiel); Urzáiz, 135; Arzobispo Gelmírez, 2-4 y Colón, 22. "Hay mucha demanda y sobre todo de pisos nuevos en las zonas céntricas donde la oferta se limitaba a pisos de segunda mano que necesitaban mucha inversión y no garantizan que no haya derramas y demás riesgos en los que no se deben incurrir”, señala Guillermo Arrojo, de Nimbú.

Areal y O Pazo

Son las dos nuevas promociones que verán la luz en próximos meses. La firma Habitat Inmobiliaria adquirió en 2021 dos nuevos suelos para levantar estos residenciales que sumarán 120 viviendas. “Comenzamos con la venta de estas dos promociones en diciembre y por el momento podemos decir que la acogida está siendo muy positiva y ya se han cerrado varias operaciones”, apunta Jorge Moreno, gerente territorial de la zona Norte. Las obras en O Pazo emplearán a 280 personas y tendrán una inversión de 30 millones.

Sanjurjo Badía, 62-64

La constructora Abeconsa puso sus ojos en Vigo por primera vez en 2018 y ya va por su segunda promoción. Se trata del bloque Sanjurjo Badía 62-64, con 20 viviendas que prevén entregarse en invierno de este año. De momento, ya cuenta con las primeras tres reservas tras apreciar un “interés muy alto en el mercado tras el parón de finales del año pasado”.

Barrio do Cura

Otro de los grandes proyectos inmobiliarios de Vigo es el del Barrio del Cura: 265 viviendas exteriores en los bloques Lúa, Estrela y Ardora. La promotora Gestilar destaca que el ritmo de ventas supera ya el 50%, “por encima de lo esperado”.

Montecelo

El edificio Montecelo, promovido por Metronasa, comprende 19 viviendas divididas en dos bloques. Comercializado por Inmobiliarias Doval, ya cerró las primeras reservas. “La gente busca un nuevo sistema de vida, más sostenible, con ahorro energético y más luz. Empezamos a comercializar desde finales de año y ya hay ventas”, explican.

Edificios ya terminados... y vendidos

¿Y los ya construidos? El cartel de “vendido” es el más empleado en sus portales inmobiliarios. Es el caso de la promoción de 34 apartamentos de Plaza Compostela, 1 (Ninbú), los 24 pisos de Travesía de Vigo, 51 (Abeconsa), o las 46 viviendas de Rosalía de Castro, 67, de Manuel Vázquez Promociones. Su compañera, el bloque Miragaia, 2 resta solo el 20% de los pisos a la venta. En la segunda fase de Aragón, 67, de Promociones Valderrey solo restan cinco viviendas, mientras que El cielo de Vigo, de Alexa, tiene disponibles solo los áticos.

Reforma de edificios históricos

El auge de la vivienda nueva convive, a su vez, con un fuerte impulso a la rehabilitación de edificios históricos. Una veintena larga de inmuebles deteriorados o vacíos ha iniciado ya el camino de la regeneración de la mano de empresas, cooperativas o instituciones.

Sin contar la retahíla de bloques rehabilitados por el Consorcio Casco Vello a lo largo y ancho del barrio antiguo, por el centro de Vigo se reparten más de 20 promociones en diferente estado de ejecución, pero aún sin finalizar. Todas de inmuebles con un valor especial, por su antigüedad, por su historia y por su riqueza arquitectónica. Una vez concluidas superarán con creces las 200 viviendas –hay promociones que aún no han desvelado cuántos pisos sumarán–, generarán nuevas oficinas para servicios públicos, bajos comerciales, locales para hostelería e incluso espacios para espectáculos y eventos. Brillaron en su día. Y brillarán ahora.