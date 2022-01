La demanda de obra nueva eleva a más del 50% el ritmo de venta de las promociones en marcha

Contra los pisos de segunda mano caros, mal distribuidos, con poca luz o con obligación de reforma se alza la obra nueva. En el último año, la demanda de familias y particulares que se decantan por una vivienda más adaptada a la nueva arquitectura: espacios más abiertos, con terraza, pocas divisiones y, principalmente ubicados en la zona centro, donde las promotoras están dejando su huella con el ladrillo como sello. Y cómo no van a invertir en suelo vigués si a poco que inician las obras buena parte de los pisos ofertados ya están cerrados. “Hay un amplio escaparate de viviendas de obra nueva que se traduce en un ritmo de ventas continuo y sostenido. Los clientes buscan, comparan y meditan mucho hasta que compran”, sostiene Pablo de la Torre, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Galicia.

Su reflexión coincide con la ofrecida por otras firmas que comercializan esta obra nueva: el porcentaje de venta en aquellas sobre plano o todavía en construcción supera el 50% mientras que las terminadas roza prácticamente el 90%, de media.

Ejemplos de la primera de estas apreciaciones se dan en promociones como Mendaña, de la propia AEDAS Home. “Mensualmente, recibe entre 40 y 60 visitas y poco a poco nos estamos aproximando al 50% de ventas”, secunda de la Torre. La previsión de entrega de este residencial es el segundo trimestre de 2023, y sus precios se comercializan desde los 151.000 euros.

Areal y O Pazo son las dos nuevas promociones que verán la luz en próximos meses. La firma Habitat Inmobiliaria adquirió en 2021 dos nuevos suelos para levantar estos residenciales que sumarán 120 viviendas. “Comenzamos con la venta de estas dos promociones en diciembre y por el momento podemos decir que la acogida está siendo muy positiva y ya se han cerrado varias operaciones”, apunta Jorge Moreno, gerente territorial de la zona Norte.

La constructora Abeconsa puso sus ojos en Vigo por primera vez en 2018 y ya va por su segunda promoción. Se trata del bloque Sanjurjo Badía 62-64, con 20 viviendas que prevén entregarse en invierno de este año. De momento, ya cuenta con las primeras tres reservas tras apreciar un “interés muy alto en el mercado tras el parón de finales del año pasado”.

La inmobiliaria de la familia Jove, Avantespacia, cuenta con tres promociones en marcha en la ciudad, cada cual más avanzada y con sus pisos comercializados al 70%: Tomás Alonso, con 62 viviendas, Marqués de Valladares, que contemplan 39 viviendas y Jacinto Benavente, con 155 pisos.

El edificio Montecelo, promovido por Metronasa, comprende 19 viviendas divididas en dos bloques. Comercializado por Inmobiliarias Doval, ya cerró las primeras reservas. “La gente busca un nuevo sistema de vida, más sostenible, con ahorro energético y más luz. Empezamos a comercializar desde finales de año y ya hay ventas”, explican.

Otro de los grandes proyectos inmobiliarios de Vigo es el del Barrio del Cura: 265 viviendas exteriores en los bloques Lua, Estrela y Ardora. La promotora Gestilar destaca que el ritmo de ventas supera ya el 50%, “por encima de lo esperado”.

Con hasta seis promociones en marcha se encuentra el grupo inmobiliario Ninbú. Ecuador, 73, Príncipe 32-34 (edificio Cortefiel), Nicaragua 43-45, Urzáiz 135, Arzobispo Gelmírez 2-4 y Colón 22 son las obras en marcha con un plazo de ejecución media de 14 meses. “Estamos seguros de que 2022 se consolidará el crecimiento y anticipa el recorrido que sin duda tiene esta ciudad. Hay mucha demanda y sobre todo de pisos nuevos en las zonas céntricas donde la oferta se limitaba a pisos de segunda mano que necesitaban mucha inversión y no garantizan que no haya derramas y demás riesgos en los que no se deben incurrir”, señala Guillermo Arrojo, de Nimbú.

Edificios ya terminados... y vendidos

¿Y los ya construidos? El cartel de “vendido” es el más empleado en sus portales inmobiliarios. Es el caso de la promoción de 34 apartamentos de Plaza Compostela, 1 (Ninbú), los 24 pisos de Travesía de Vigo, 51 (Abeconsa), o las 46 viviendas de Rosalía de Castro, 67, de Manuel Vázquez Promociones. Su compañera, el bloque Miragaia, 2 resta solo el 20% de los pisos a la venta. En la segunda fase de Aragón, 67, de Promociones Valderrey solo restan cinco viviendas, mientras que El cielo de Vigo, de Alexa, tiene disponibles solo los áticos.