Vuelven a aparecer monedas falsas

La Guardia Civil detectó la presencia de muchas monedas falsas en Vigo y Pontevedra. Se trataba de ejemplares de dos y cinco pesetas, respectivamente. Era la segunda vez en un corto espacio de tiempo que se producía esta circunstancia, por lo que se inició una investigación. La primera decisión fue acudir a los hostales y hospedajes para identificar a las personas que llegaron de fuera de la provincia. Eran los principales sospechosos. Unos días antes se había detenido en Vigo a una pareja que distribuía monedas falsas por toda España, según las autoridades.

Subasta de madera de gran calidad

Un licitador pagó 26.250 pesetas por la carga de madera del Mercator. La subasta se realizó tras la decisión del juez. Se trataba de un producto de gran calidad, según los expertos. La embarcación había sido encontrada por varios marineros a la deriva cerca de las islas Cíes. También a ellos le correspondía parte del dinero recaudado en la subasta.

Hace 100 años n 14-1-1922

Un cuartel en el barrio de San Amaro

Los responsables municipales anunciaron que habían encontrado un gran espacio donde poder construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Se encontraba en un lugar llamado San Amaro y reunía todas las condiciones que se habían puesto en la correspondiente convocatoria. Todavía no se había hablado con los responsables del terreno. Este era el primer paso de un proyecto que era necesario desarrollar. Encontrar un lugar era prioritario. La Guardia Civil tenía una gran presencia en la ciudad durante aquella época y colaboraba de forma intensa con la Policía Local.

Ayuda a la Casa de Socorro

El Ayuntamiento concedió una ayuda urgente de 240,25 pesetas para garantizar el funcionamiento de la Casa de Socorro, una entidad similar a las urgencias médicas de hoy en día. La actividad había sido intensa en los últimos meses, lo que había desequilibrado el presupuesto inicial. Con ese dinero se compraría material sanitario y se contrataría a algún médico.

Hace 50 años | 14-1-1972

Nuevo proyecto para el Progreso

La iniciativa de construir el mercado del Progreso adquiría un nuevo rumbo. Se elaboraría otro proyecto, que era la solución más rápida tras ser rechazado el anterior por el Ministerio de la Vivienda. Los responsables municipales destacaban que no sería muy distinto al inicial, pero se ajustaría a las normas urbanísticas que regían en ese momento. Todavía no se había aprobado el Plan Xeral de Ordenación Urbana en su totalidad. Los mismos regidores mostraban su disconformidad y malestar con el Ministerio de la Vivienda al no aceptar tampoco las primeras alegaciones.

Nace el Club de Leones de Vigo

Daniel Castro Alonso sería el presidente del Club de Leones, entidad que realizaría su presentación a la sociedad en un acto que se desarrollaría en el hotel Samil. Sería el día 5 de febrero. Según el anuncio oficial, en la gala tenía previsto actuar Rocío Durcal. La nueva entidad también realizaba un llamamiento para disponer de más socios.