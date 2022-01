En su baldío intento de esquivar a la Policía protagonizó una persecución en la que alcanzó los 140 km/h, obligó a otros vehículos a evitar la colisión, tomó rotondas en sentido contrario y casi impacta contra un coche patrulla. Es la temeraria huida que acabó con M. E. C. C., de Ferrol y 44 años de edad, y D. C. C, de Vigo y 18 años de edad, detenidos por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado día 12 sobre pasada la medianoche, cuando una unidad de la Policía Local de Vigo detectó a un vehículo incorporándose a gran velocidad desde el polígono del Caramuxo a Ricardo Mella. Al comprobar sus datos, los agentes descubrieron que el coche carecía tanto del seguro obligatorio como de la ITV, además de carecer su titular de carné de conducir, por lo que activaron las señales acústicas y ópticas para darle el alto. Sin embargo, el conductor, en lugar de detener la marcha, emprendió una temeraria fuga hacia la Carretera de Camposancos en la que adelantó a múltiples vehículos rebasando la línea continua, lo que obligó a los coches que circulaban en sentido contrario a realizar maniobras bruscas para evitar la colisión. En su huida llegó a alcanzar los 140 km/h en una vía limitada a 50 km/h. La Policía Nacional se unió al operativo, llegando a bloquear el paso al fugado, pero el conductor no aminoró la marcha y a punto estuvo de colisionar con él. Continuó la marcha hacia Navia, tomando las rotondas en sentido contrario, y de nuevo se dirigió hacia el polígono del Caramuxo. Allí, las unidades policiales desplegadas dieron alcance al vehículo embistiéndolo por detrás, por lo que acabó en un terraplén. Sus ocupantes emprendieron una nueva huida a pie, pero fueron interceptados por los agentes, no sin oponer una gran resistencia física. Por su parte, el coche acabó inmovilizado en el depósito municipal, a disposición del órgano judicial competente.