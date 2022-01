Decía que quería tener una bocatería cuando era niño y con el paso del tiempo acabó estudiando cocina profesional. Mientras cursaba sus estudios, a la madre de Isaac Pujales le diagnosticaron un cáncer y fue ahí cuando este vigués se empezó a especializar y a buscar información sobre aquellos alimentos que podrían mejorar la calidad de vida de su madre y contribuir a la recuperación de su proceso oncológico.

En aquella época, Alba Cobo estaba “algo perdida”, estudiaba la carrera de Traducción e Interpretación y con la llegada de la pandemia y el confinamiento, cogió algo más de peso. La gente de su alrededor no dejaba de hacerle comentarios sobre su cuerpo y ella cada vez se sentía peor consigo misma: “Gestionaba la ansiedad a través de atracones de comida y al final acabé poniéndome en contacto con una nutricionista. Tenía pavor, porque en otras ocasiones me habían restringido tanto la dieta y me había maltratado tanto, que el problema no se solucionaba y yo me encontraba peor; hasta que di con una nutricionista que lo primero que me dijo fue que debía amar mi cuerpo y que en realidad podía comer de todo, solo tenía que cambiar la forma de alimentarme”, señala Cobo.

Fueron aquellas circunstancias personales las que llevaron a estos dos vigueses a descubrir que otro tipo de alimentación era posible y así decidieron poner en marcha un proyecto de cocina centrado en el reparto de menús saludables a domicilio en la ciudad olívica con el objetivo de intentar que la población cambie sus malos hábitos derivados del ritmo frenético de la vida moderna, a la vez que fomentar una mejora de la relación de las personas con la comida.

“Durante las Navidades vamos a llevar a cabo una primera prueba, la gente ya puede encargar algunos menús, y nuestra intención es abrir próximamente un local que huye del restaurante tradicional. Queríamos un modelo de negocio que nos permitiera cubrir nuestras necesidades vitales, con horarios flexibles, así que en nuestro establecimiento solo cocinaremos y desde ahí haremos el reparto de comida”, señalan Alba e Isaac.

Los menús que repartirán estarán revisados por el otro pilar fundamental de “Outro conto”, la nutricionista Marta Losada, y diseñarán una opción vegana y otra con alimentos de todo tipo de producción ecológica. Con el objetivo de que la comida sea “lo más fresca posible”, contemplan hacer reparto dos veces a la semana y en el interior del encargo incluirán instrucciones para que no se estropee. Ambos creadores del proyecto indican que “queremos facilitar a la gente con poco tiempo que lleve una vida saludable y más feliz, porque los beneficios de la alimentación consciente son reales”, concluyen.