Los pacientes con COVID en el área sanitaria de Vigo se cuadruplicaron en solo un mes

A principios de diciembre la sexta ola de la pandemia ya daba signos preocupantes en el área sanitaria de Vigo. Concretamente el día 10 de ese mes había 3.624 personas con coronavirus, y desde entonces esa cifra no ha parado de crecer y se han batido todos los récord de contagios desde el inicio de la pandemia. La elevada transmisibilidad del virus, especialmente con la llegada de la variante ómicron, hacía prever que con las navidades la situación epidemiológica sería alarmante. Y los presagios no fallaron. Lo que pocos se imaginaban es que el volumen de contagios sería tan elevado. Y es que el último dato ofrecido por el Sergas apunta que en el área hay 15.199 enfermos con COVID. Es decir, la cifra se ha cuadriplicado únicamente en el último mes. Pese a las recomendaciones y las llamadas a la prudencia que las autoridades sanitarias hicieron jornadas previas a la Nochebuena, las interacciones sociales características de las navidades, especialmente las reuniones familiares y los encuentros entre amigos, empiezan a tener efecto en la situación epidemiológica. En la última jornada se registraron más de mil nuevos contagios.

Concretamente, mediante PCR, se detectaron 459, mientras que llegan por otros procedimientos, especialmente pruebas de antígenos. Hay que recordar que las PCR se reservan a personas que no estén vacunadas o que pertenezcan a colectivos vulnerables –colectivos de riesgo, trabajadores sociosanitarios, usuarios de residencias, mayores de 70 años y mujeres embarazadas, y siempre mediante prescripción médica. Por eso en la última jornada se hicieron 969 PCR a personas que cumplen estos requisitos, de las que 459 fueron positivas. Es decir, un índice de positividad de más del 47%, por lo que casi la mitad del total de ciudadanos que se sometieron a una PCR resultaron estar contagiados.

Para aumentar la capacidad diagnóstica y llegar al mayor volumen posible de población, el Sergas anunció que a partir de mañana miércoles se habilitarán nuevos puntos de cribado. Concretamente se realizarán test de antígenos de saliva en otros dos municipios del área sanitaria de Vigo: en Cangas (en la antigua casa del mar), y en Tomiño (en el auditorio de Goián). El sistema utilizado es el de autocita, que puede solicitarse en el enlace https://coronavirus.sergas.gal/cribado/Rexistro.aspx. También continúan funcionando los puntos de realización de antígenos en las estaciones ferroviarias de Guixar y Vialia y en el aeropuerto de Peinador.

Aunque en los últimos días algunos datos apuntaban a una leve ralentización de la pandemia en la ciudad y su entorno, lo cierto es que la incidencia acumulada de nuevos casos por cien mil habitantes los últimos catorce días crece hasta los 2.500 en el conjunto del área sanitaria viguesa, y aunque con algunas diferencias entre municipios, la situación es preocupante tanto en la ciudad como en su zona de influencia. Habrá que ver si el comité clínico de la Xunta de Galicia determina algún tipo de restricción debido al elevado volumen de contagios actual, que se espera que vaya a más con la vuelta a las aulas.

Precisamente, para poner freno a las cadenas de contagio en colegios e institutos, la Consellería de Sanidade continúa acelerando en el proceso de inmunización de los más pequeños. Hoy sin ir más lejos empieza la vacunación a los niños de entre cinco y siete años. Concretamente, entre hoy, mañana el jueves y el próximo sábado se citarán a un total de 10.600 pequeños de este grupo de edad para ponerse la vacuna en el Ifevi. De forma simultánea, se continúa inoculando la dosis de refuerzo a las personas de entre 40 y 49 años y realizando repescas a todos aquellos ciudadanos que por algún motivo no acudieron a su cita para la inyección. En total, esta semana están convocadas unas 34.500 personas en el recinto ferial vigués y como siempre se anima a todos a que acudan a la cita.

Los hospitales ya acogen a más de un centenar de enfermos

Afortunadamente, la gran mayoría de los 15.199 pacientes con COVID en Vigo son asintomáticos y están pasando la enfermedad confinados en sus propios domicilios. La variante ómicron no está provocando patología tan grave como otras mutaciones, en gran parte gracias al alto porcentaje de población vacunada. Pese a que el número de contagios actual nunca se había vivido desde el inicio de la pandemia, el volumen de hospitalizaciones es considerablemente más bajo que en los meses en los que no había vacuna o las personas inmunizadas eran muy pocas. En la actualidad hay 104 enfermos COVID ingresados en los hospitales de Vigo. Aunque han aumentado en once los pacientes en planta, hay menos en la UCI, pasando de quince a doce (ocho en el Álvaro Cunqueiro y cuatro en Povisa, vaciándose las UCI de Vithas Fátima). Según los últimos datos del Sergas, además, la última jornada ha traído consigo un volumen de curaciones nunca antes vista en la pandemia, superando las 900 en solo 24 horas (concretamente, 920).