Los encantos de las Islas Cíes no encuentran techo. Todo el que visita sus playas, sus rutas de senderismo, su faro, disfruta de su puesta de sol o de un cielo nocturno estrellado en ellas tiene claro que se trata de un pequeño paraíso en la tierra.

En esta ocasión ha sido el periódico The New York Times quien ha sucumbido a todos los atractivos del archipiélago hasta el punto de incluirlo en su listado de mejores destinos en todo el mundo. Tan solo dos enclaves españoles se han hecho un hueco en la selección del prestigioso medio, y uno de ellos ha sido Cíes.

"Una floreciente reserva natural, vida marina rebosante y robustas colonias de aves marinas" son algunos de los puntos fuertes que destacan. Además, destacan el límite de visitantes a las islas para preservar este "exuberante archipiélago". Porque en Cíes no todo vale, a fin de conservar el entrono y prácticas permitidas en entorno similares están prohibidas en el paraíso gallego.

Quien se mostró "tremendamente feliz" por esta noticia fue el alcalde de la ciudad. Abel Caballero presumía en rueda de prensa de la segunda aparición de Vigo en el New York Times.

Para el regidor, este reconocimiento supone el mejor espaldarazo a la candidatura del archipiélago como Patrimonio de la Humanidad. Caballero destacaba que en la lista figuran otros enclaves naturales que sí gozan de este tipo de protección, como la ciudad japonesa de Kyoto o el los trópicos húmedos de Queensland en Australia.

El alcalde de Vigo destacaba que este reconocimiento se producía tras 7 años de campaña a favor del reconocimiento mundial a este espacio natural y Parque Nacional, igual que se hizo con Doñana (1994), Monte Perdido en los Pirineos (1999) o el Teide (2007). También quiso recalcar que para destacar la elección de Mónaco, una de las pocas ciudades europeas presentes en el listado, el NYT utilizó una fotografía de unas escaleras mecánicas muy similares a las que encontramos en Vigo.

El largo idilio de The New York Times con Vigo

Los discursos de Abel Caballero y los mensajes dirigidos al alcalde de Nueva York, durante el encendido de las luces de la Navidad en Vigo llamaron la atención del diario New York Times que, en la Nochebuena de 2019, publicaba un reportaje en el que no solo analiza el impacto económico del alumbrado -con hoteles colgando el cartel de completo en una época de escasa ocupación hotelera- sino también la huella ecológica y social de la iluminación en la ciudad.

"La gente pude ver que he transformado Vigo, y no solo porque me he asegurado de que estamos celebrando la Navidad como la gran fiesta que siempre debería haber sido", escribe Raphael Minder, autor del artículo, haciéndose eco de unas declaraciones de Abel Caballero.

Precisamente, la figura de Abel Caballero ocupaba también buena parte del reportaje del New York Times. Repasaba su paso como ministro de Transporte y Turismo en los 80 hasta su última mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2019 "en las que ganó el 67% de los votos en una ciudad de poco menos de 300.000 habitantes". "Su longevidad en el cargo llama la atención en un momento de inestabilidad y fragmentación política en España", concluía en aquel entonces.

Desde The Guardian a la llegada del AVE

Esta presencia se remonta aún más atrás en el tiempo. El 16 de febrero de 2007, The Guardian elegía a la playa de Rodas como la mejor del mundo. Desde entonces han sido numerosas las revistas, blogs y youtubers que han puesto en valor este "caribe gallego", una expresión que vuelve a acuñarse en una publicación nacional esta misma semana.

Con motivo de la llegada del AVE a Galicia, la revista Club Renfe del operador público sitúa a la comunidad en su portada de la edición de enero. Acompañando al camino de Santiago o la gastronomía, la empresa ferroviaria destaca las bondades del archipiélago, incluyendo su recuperación en las últimas décadas. Además, narra "cómo llegar en tren a ellas" gracias a los nuevos servicios Alvia.