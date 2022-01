El barrio “vintage” de Vigo: sin internet en la era virtual

Hace 11 años que viven en Camiño do Pombal, una pequeña calle en pleno barrio de O Calvario. No es, ni de lejos, una zona que carezca de cobertura o esté apartada y que dificulte el acceso a una banda ancha. “Estamos en pleno Vigo, es inaceptable”, relata Amparo Fidalgo. Ella pertenece a una de las siete familias que no pueden tener una conexión ADSL en su casa. “Con tres chicos adolescentes en casa, el confinamiento, las clases telemáticas... fue muy complicado. Yo les comparto mis datos del móvil pero aún así no llega. Compramos un “pincho”, pero a menudo se cae la conexión”, matiza. Los problemas comenzaron cuando uno de los vecinos se negó a dejar pasar por la fachada de su casa los cables que permitieran la instalación de la red. “Suponemos que está en su derecho. Hemos ido a hablar con él varias veces, sin éxito”.

La única alternativa que estos vecinos tienen pasa por el Concello. Varias compañías telefónicas y de internet han acudido a la zona, y todas les repiten lo mismo. “Si el vecino no deja pasar los cables, la única solución es que el ayuntamiento haga una pequeña obra, para poder pasarlos de forma subterránea”, les indican. A partir se esa premisa, todos arrimaron el hombro y comenzaron a intentar ponerse en contacto con el Concello a través del servicio web de quejas, enviando numerosos escritos “para el que incluso hemos tenido problemas de conexión para su envío”. Los vecinos de esta pequeña calle llevan tiempo luchando por una causa que consideran “justa”, ya que una conexión a internet hoy en día es fundamental para el desarrollo de la vida diaria, máxime con varios miembros dentro de una misma familia”. El clima de indignación y “ninguneo” al que se sienten sometidos no encuentra salida en un problema que, insisten, solo puede resolverle Praza do Rei. “Nos hablan en los medios de comunicación y desde las instancias gubernamentales que debemos caminar hacia la transición digital en todos los sectores, tanto educativo, financiero como empresarial, pero nosotros estamos sin medios para poder hacerlo. No estamos pidiendo limosna, sino igualdad de condiciones. Si una persona de Teis tiene ADSL o fibra, ¿por qué nosotros no podemos? Nos parece increíble tener que estar en esta situación en pleno 2022”, lamenta Mónica Tourón, otra de las vecinas que componen el núcleo de las siete familias afectadas. Sin teleasistencia Avanzada la pandemia, los servicios de gestión de la teleasistencia –un terminal y un pulsador que conecta, desde cualquier estancia de la casa en la que se encuentre el usuario– que facilitan la vida a las personas dependientes o mayores que viven solos, se dieron cuenta que no todos los necesitados de esta herramienta contaban con una línea fija, imprescindible para instalar el dispositivo de teleasistencia. “La Cruz Roja empezó a instalar después, poco a poco, el servicio a través de la línea móvil. Pero durante mucho tiempo no pudimos acceder a porque no podíamos tener una línea fija”, abunda. Para Mónica también es fundamental contar con internet en casa. Ha tenido varios sustos con su madre, mayor y dependiente, que ha sufrido alguna caída mientras ella se encontraba en el trabajo “y ha permanecido un tiempo en el suelo, hasta que poco a poco se ha ido arrastrando hasta llegar al teléfono móvil. Si hubiésemos contado con la teleasistencia, no hubiéramos tenido ese problema”, subraya. Teletrabajar con el móvil Si estudiar con una conexión de datos a través del teléfono móvil es casi una odisea, trabajar lo es todavía más. Y es que en muchos casos, como el de Mónica –en el que la empresa instaló el teletrabajo por motivos sanitarios– la conexión a internet es prioritaria. Teletrabaja desde casa, lo que le ha permitido atender mejor a su madre, y los datos ilimitados de su teléfono no son suficientes. “Aunque intentamos ir tirando con la conexión de datos, llega hasta donde llega. A veces se cuelga y otras veces no va”, destaca. No piden nada extraordinario. Su calle es como cualquier otra de la ciudad olívica. “Solo pedimos que nos atiendan el problema y que nos lo solucionen. Creemos que es una obra que pueden hacer en poco tiempo”, concluyen.