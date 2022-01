La sempiterna espera del “World Explorer”

El crucero de expedición polar World Explorer permanece amarrado desde el pasado verano en Vigo a la espera de que el curso de la pandemia le ayude a despejar su futuro. Y es que tras casi medio año inactivo alternando su atraque entre los muelles de Comercio y Trasatlánticos, a esta lujosa embarcación, para la que no es difícil encontrar tarifas que superan de lejos los mil euros por día de crucero en una de sus suites VIP, la propagación del COVID le obligó a cancelar dos contratos con sendos operadores para las temporadas del pasado verano y del invierno actual, en el cual tenía previsto trabajar en la Antártida con su viaje estrella, un crucero de 17 noches a las islas Georgias del Sur y la península Antártica en el que su pasaje sería testigo del eclipse solar que se produjo el día 4 de diciembre. Pero con la nueva cancelación, el World Explorer continuará al menos varias semanas más en Vigo dejándolo todo en manos del devenir de la pandemia. En el mejor de los casos, podría reiniciar su actividad el próximo mes de marzo según fuentes de la agencia Marmedsa Cruises Services agentes en España de Mystic Cruises, la naviera portuguesa presidida por el empresario y emprendedor luso Mário Ferreira. Como se recordará, el World Explorer llegó a Vigo el pasado 14 de julio con una reducida tripulación de 30 personas que en todo este tiempo se han venido dedicando al mantenimiento de la embarcación. Por otra parte, esta prolongada permanencia le lleva a liderar el particular “libro de los récords” del puerto de Vigo al convertirse en el crucero que más tiempo ha permanecido ininterrumpidamente en sus muelles. Para abril próximo, el World Explorer estrenará chárter de la mano de Rivages du Monde, mayorista francés especializado en cruceros fluviales y de expedición, que cruza los dedos para que el flete no se trunque por segundo año consecutivo. Cuando parecía que la calma volvía a reinar en el sector de los cruceros, la explosiva irrupción de la variante ómicron hace que las empresas del sector regresen a los tiempos de zozobra e incertidumbre con muchas de sus embarcaciones todavía en modo stand-by, que, como el World Explorer, permanecen a la capa esperando que el temporal pandémico amaine.