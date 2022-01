La Universidad de Vigo mantendrá la actividad docente de manera totalmente presencial en todas las titularidades de los tres campus que la integran a partir del próximo 10 de enero.

Tras el acuerdo unánime alcanzado por el Gobierno y las comunidades autónomas para regresar a las aulas de manera totalmente presencial, la UVigo retomará la actividad docente tal y como lo venía haciendo antes de las vacaciones de Navidad: apostando por la presencialidad, tanto en las clases como en los exámenes, con medidas que garantizan que las personas confinadas a causa del COVID no pierdan ni la docencia ni las pruebas de evaluación.

Ante el incremento de contagios y casos activos, el rector, Manuel Reigosa aseguró que “non mudaremos os protocolos mentres sexa recomendable mantelos. Polo de agora non é momento de abandonar as precaucións”. Entre el 6 de diciembre y el 2 de enero, en la UVigo se detectaron 62 positivos por COVID, de los cuales 35 se registraron en el campus de Vigo, 18 en Pontevedra y 9 en Ourense.