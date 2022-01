Me voy a bailar swing, cariño

Mi mujer, la última si Dios quiere, debe querer convertirme en bailarín porque, entre los regalos de Reyes, me ha dado un vale para un curso de swing o algo así en el Little Savoy de Vigo. Ya me veo dando piruetas por el aire o haciendo que las dé mi pareja de baile al modo de los años 30. Llamé a Nerea López, una de las fundadoras de esta escuela viguesa, y le pregunté si a mi tierna edad lo conseguiría. “Apúntate y ya se verá”, dijo. Y es que Nerea es, con Miguel Pino, Pedro Vieira y Marta Chamosa, quienes abrieron en 2021 esta escuela (Príncipe, nº 22 - Galerías, 4ª) para dar a conocer los estilos de baile nacidos al son de la música swing en los años 30. Yo me acuerdo de un bar de la Calle Aragón en que se dieron clases y de la ya más académica escuela de swing que introdujo la Fundación Mayeusis; ahora apareció este centro que quiere divulgar este baile de energía alegre y contagiosa. De entre sus estilos, el principal es el lindy hop, pero está el charleston, blues y boogie woogie, bailados tanto solo como en pareja. ¿Os mola para este año? Buscad en internet o llamad a Nerea al 687131205. Sé de un grupo talludito que está pensándolo: Amparo Villar, Urbano Rodríguez, Nati Cabezas (la morenita), Marta Bodelón y, sobre todo, Rafa Moreno (el bailón). Sesi Pino es del grupo también, pero ni de coña.

Aquel globo real caído al mar Larga es la vida si sabemos aprovecharla, decía Cicerón, pero también es cierto que pasa rápido lo haya dicho o no el filósofo y político romano. A mí me parece que fue ayer cuando mi amiga (y la de mucha gente más) Isabel Rial Díez, se nos marchó de Vigo a las islas, dejándonos sin su alegría. ¿Ayer? Pero si acabo de conocer hace unos días en Vigo a su hija Ariadna Arias, ya periodista, ya residente en Barcelona, ya redactora freelance, ya con 27 tacos... que ahora redacta webs y blogs para empresas y está elaborando un reportaje con el youtuber Carles Tamayo, del canal www.youtube.com/c/TamayoStuff, del cual es productora. ¿Os acordáis de aquella inolvidable llegasa de los Reyes Magos a Vigo en globo, en 1987, en que Manquiña, Morris y Alberto Comesaña acabaron en las aguas de la ría, incluyendo a nuestro fotógrafo Magar? Pues de esa accidentada llegada se nutre el reportaje de nuestra Ariadna, por lo que va a hablar con Alfonso Lubián, dueño del globo, Morris... y hasta va a intentar localizar a algún paje de aquel año. Son las nuevas formas de hacer periodismo, desconocidas para veteranos como yo que nacimos y moriremos con el papel. A mucha honra.