Tengo ganas de conocer a Nena Von Flow y ese mundo suyo de las plantas que atesora en Nigrán y que sale al mundo a través de Internet y su proyecto Instinto Planternal. Hace tiempo que oí hablar de ella a un vecino pero no supe hasta hace unos meses que, desde Nigrán, había revolucionado los tutoriales en redes sociales sobre el cuidado de plantas gracias, dicen por ahí, a un estilo moderno, divertido y desprejuiciado. ¿Os parece pocos los cien mil seguidores que llegó acumular en Instagram con su perfil de fotógrafa, aunque luego se despidiera de ellos por su dedicación a las plantas? Nena comenzó su veneración floral allá por 2017, cuando se mudó a Alemania con su marido, pero esta viguesa nacida como Vanesa y sin los tatuajes que ahora la adornan tuvo antes mucha movida desde que dejó la ciudad a los 17 para ir a Madrid, luego a Ibiza, donde conoció a Dani, su marido, después a Málaga, a Londres, a Alemania... para por fin volver 25 años después a su tierra de origen ya con Jon, el hijo de ambos. Antes de entrar en redes sociales como nenavonflow y luego nenaplantsflow hizo muchas cosas, desde oficinista a azafata, desde camarera a relaciones públicas... ahora tiene miles de seguidores entre plantas, aunque la fotografía sea otro de sus placeres. ¿Habrá construido Nena ya su invernadero?

El Grandest de Marian García

El otro día me crucé precisamente cerca de La Colegiata, en el barrio viejo, con la ex concejala y ex parlamentaria viguesa Marian García. Pero su etapa política no fue más que eso, una etapa, porque su dimensión profesional se mueve en el área sociosanitaria desde hace más de 20 años., como psicóloga sanitaria y máster en Dirección y Gestión de Programas y Centros Gerontológicos Sanitarios. De ahí nació Grandest, la empresa que montó en Vigo para atención a los mayores. Como de ser mayor no escaparemos nadie, le pregunté a Marian sobre sus servicios de intermediación a domicilio para estas edades y me habló de cuidado personal, atención doméstica, acompañamiento hospitalario, pisicólogo, gerontogimnasia... Bueno, pues que le vaya bonito.

La última vez que estuve con la actriz viguesa Arantxa Treus fue en Oviedo, donde nos encontramos por azar. Me acabo de enterar que mañana, viernes, a las ocho y media, comienza en el Sinatra sus Monólogos de la Treus, que serán una vez al mes y con artistas invitados. Esta vez con Cristóbal Álvarez, el mes que viene con Pepo Suevos, después con Jazmin Abuin... O sea que deja momentáneamente sus Monólogos de la Vagina por los de la Treus. Una hora de humor temprano, piano piano, copa en mano.