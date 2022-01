La lluvia da una tregua para estrenar los regalos

Ni la pandemia ni el retorno del invierno pudieron evitar una de las escenas más tradicionales e ilusionantes de la Navidad en Vigo. Decenas de niños salieron a las calles en la mañana de hoy para estrenar sus regalos de Reyes aprovechando la tregua dada por la lluvia de los últimos días.

No habían pasado ni 24 horas desde que Melchor, Gaspar y Baltasar fueron aclamados en su regreso a la ciudad en la segunda cabalgata estática por culpa del coronavirus. Sin embargo, tras el desfile de la Avenida de Castelao no hubo problemas y pudieron cumplir su cometido en todos los hogares no sin antes reponer fuerzas con los alimentos que les dejaron en ellos.

Muchos de ellos recibieron además la vacuna contra el coronavirus en las últimas fechas, por lo que el optimismo para poder disfrutar este año de los juguetes y los parques se multiplica después de dos cursos marcados por la pandemia y las restricciones.

Tan solo la presencia de mascarillas en los exteriores y una afluencia ligeramente menor marcaban la diferencia en la playa de Samil, aunque la escena se pudo ver repetida en prácticamente todos los parques y plazas de la ciudad, evitando así aglomeraciones.

Tampoco el avance de las nuevas tecnologías, con los videojuegos como grandes protagonistas, ha evitado que se repita la estampa por la que han pasado abuelos, padres y nietos en cada 6 de enero.

Patines, patinetes, dinosaurios y pelotas coparon el protagonismo del paseo gracias a los niños que acudieron a la playa viguesa en su gran día.

Y aunque muchos padres optaban por disfrutar del momento a una distancia prudencial, no fueron pocos los que no dudaron en estrenar los regalos entregados por Sus Majestades de Oriente a pares y guiaron a sus hijos en sus primeros pasos sobre ruedas.

Lluvias desde el domingo

El tiempo se mantendrá estable al menos hasta la madrugada del sábado para el domingo, cuando podrían aparecer los primeros chubascos. De esta forma y aunque las nubes predominen en el cielo, los 13º de media serán la única condición adversa para los vigueses que decidan salir a la calle.

La entrada de un nuevo frente esa noche provocará un ligero aumento de las temperaturas, pero también lluvias para despedir el segundo fin de semana del 2022.

Este clima invernal estará acompañado por la activación de la alerta naranja en toda la costa de Pontevedra desde el viernes por la mañana, por lo que la escena de Samil difícilmente podría repetirse.

La próxima semana, marcada por el inicio de las clases tras el período vacacional, comenzará con cielos despejados y máximas de hasta 19 grados el lunes y martes, rondando los valores vividos en Nochevieja y Año Nuevo.