Hasta dos horas de prolongación de jornada para no dejar a los pacientes sin su consulta

Tras haberse enterado por los medios de comunicación de que el Sergas había remitido a 14 centros de salud del área sanitaria de Vigo indicaciones para priorizar las atenciones y prescindir de aquellas consultas programadas que no fueran urgentes o no estuvieran relacionadas con el COVID, los portavoces de los sindicatos solicitaron una reunión con la Gerencia para obtener más información al respecto de las directrices emitidas.

El encuentro tuvo lugar en la jornada de ayer y, a la salida, Miguel Tizón, del sindicato de la CIG, afirmaba que “tan só nos confirmaron o que xa se viña producindo até o de agora, que a situación de Atención Primaria é extrema e que esa medida non ten máis efecto que o que xa estaba acontecendo: profesionais alongando as súas xornadas polos cupos sobredimensionados, axendas ocupadas como mínimo 15 días, demoras nas citas para priorizar o urxente. Non se van suspender as vacacións dos profesionais, porque non poden máis”.

En este sentido, Tizón apunta que “hai médicos estirando as xornadas para cubrirse os uns aos outros, sacando tempo de onde non o hai para non deixar a ningún paciente prioritario sen atender”, concluyó el portavoz.

Por otra parte, la presidenta de la Junta de personal, María José Diéguez, señalaba que “las agendas no están bloqueadas en esos 14 centros de salud, puede que en alguno sí, pero la mayor parte de profesionales siguen optando por atender a los pacientes a pesar de estas indicaciones. Eso sí, atienden a una cifra astronómica por jornada. Ahora mismo en Primaria nadie termina a su hora y para la semana se valorará si se adopta alguna medida”.

Son varios los profesionales los que afirman que están prolongando sus jornadas hasta en más de dos horas para no dejar a sus pacientes sin consulta. El Sergas confía en que la presión asistencial en Primaria se alivie a partir del 10 de enero, con la reincorporación de profesionales tras sus vacaciones. En este sentido, en la jornada de ayer, para el centro de salud de Matamá, uno de los afectados por la restricción de actividad, ya se podía obtener cita para una consulta ordinaria a partir del 11 de enero.