Las rebajas llegan al alquiler comercial

Es mejor ingresar menos que no ingresar nada. Así lo entienden gran parte de los arrendadores de la calle Príncipe, que han presenciado –y sufrido– un auténtico éxodo de enseñas hacia el nuevo Centro Comercial de Vialia –que arrancó el 30 de septiembre– y la llegada de otras empresas que no están en condiciones de pagar los alquileres tradicionales de la calle con los locales más caros de la ciudad.

Donde antes se vendían bolsos ahora se ofertan otro tipo de complementos. No son mucho más baratos, pero el inquilino paga 1.500 euros cada mes, una renta tres veces menor al anterior.

En otro local de 100 metros cuadrados una gran firma pagaba 9.000 euros al mes, pero el nuevo inquilino consiguió negociar una renta de 1.500 euros el primer año, con subidas graduales cada año hasta conseguir recuperar la renta en un plazo de unos 10 años.

Son ejemplos de lo que está pasando en la calle Príncipe de Vigo, que según aseguran los expertos de sector inmobiliario, sucede en todas las calles comerciales.

Los alquileres se están renegociando desde el confinamiento de 2020, como consecuencia de la pandemia sanitaria por COVID-19. Pero en Vigo, además, el efecto Vialia trasladó el foco del comercio al área de Vía Norte, adonde se fueron grandes firmas como H&M, C&A, Benneton o Decathlon. El interés comercial trepó Urzáiz arriba y se instaló en un centro comercial moderno que congrega tiendas, restauración cines y hasta zona de ocio infantil que de momento parece estar ganando la partida al resto.

“Vialia no es malo, porque está consiguiendo bajar los precios de los locales”, asegura Enrique Núñez, gerente de la zona comercial Centro Príncipe. Núñez indica que “malo sería Porto Cabral, porque está muy lejos” y desplazaría mucho el foco comercial. Pero para Príncipe Vialia puede ser incluso complementario, según explica, porque “puedes estar en Vialia y bajar a Príncipe, pasear e ir a tomar algo al Casco Vello y al revés”.

La Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) ya informaba a principios de año del descenso en el precio de los alquileres en las siete principales ciudades gallegas. En Vigo pasó de 8,5 euros/metros cuadrado de febrero de 2019 a los 7,5 euros en el mismo mes de este año. Y el número de locales en arrendamiento en Vigo y su área ha pasado de 1.200 a comienzos de 2019 a 1.600 euros dos años después. “Primero fue el mercado online, luego llegó el COVID y ahora se suma el incremento de todos los precios y la factura eléctrica. Los locales están contra las cuerdas y es normal que renegocien los alquileres”, indica Benito Iglesias, presidente de Fegein.

Un paseo por los escasos 500 metros de longitud de Príncipe permite comprobar que la calle mantiene su efervescencia comercial –con varias aperturas previstas – aunque no deja de llamar la atención la existencia de locales disponibles para arrendamiento, algunos ya desde hace tiempo. “Hay mucha gente que llama, no es que no haya interés, pero cada local tiene su problemática”, indica Enrique Núñez.

Un caso paradigmático serían los tres locales donde se encontraba el estudio de Pacheco, la joyería Rosende y la papelería Comercial, en un edificio a la venta por dos millones de euros. En este caso se trata de un predio protegido por Patrimonio que habría que restaurar, con lo que la puesta en marcha de un negocio allí no resulta fácil y de momento sigue a la espera.

En la acera de enfrente destaca un local tapiado, que según explican distintas fuentes, el propietario no tiene mucha intención de alquilar porque tuvo mala experiencia con la empresa de formación que estuvo en la planta de arriba.

También a la espera de un interés real se encuentra el imponente edificio Stella Príncipe, al pie del sireno. Un caso complejo por su distribución en tres plantas pero para el que ya sonaron varias ofertas en los últimos años.

Y, finalmente ,tampoco la inmensidad del edificio de C&A –con tres plantas y dos sótanos– está al alcance de cualquier empresa, que deberá renegociar los 35.000 euros de alquiler que pagaba la firma textil.

Las delicatesen desembarcan en la calle Príncipe

La calle más comercial de Vigo ha sido referencia comercial sobre todo en el sector textil y del calzado. Pero en los últimos años algunos de sus establecimientos han comenzado a despoblarse, en gran parte, por los altos alquileres que siempre han cotizado al alza en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Sin embargo, ahora, las rebajas de los alquileres en Príncipe han concitado a nuevas empresas que han apostado por probar suerte diversificando así el mercado de ropa, calzado o joyería.

Casa Cerralbo, empresa especializada en la elaboración de jamones y embutidos al estilo tradicional, –provenientes de la sierra sur de Salamanca, cuna de la denominación de origen Guijuelo– se instalará a finales de enero en el número 28 de la conocida avenida en un local de 70 metros cuadrados. De este modo, el mundo gourmet y de las delicatesen ibéricas entrarán a formar parte del club de establecimientos que apuestan por mostrar a sus clientes una oferta culinaria que desde hace tiempo se “llevaba echando de menos”. Desde la dirección de la tienda “están muy emocionados por este nuevo desafío en Vigo”, y prometen sorprender a sus nuevos clientes. “Todos y cada uno de los sobres y piezas que se exponen en nuestras tiendas son realizados de forma artesanal y cuidando al máximo todos los detalles para que los estándares de calidad siempre sean los más altos”, destacan desde Cerralbo.