“La que me pinchó era la mejor. I love you”. “No duele y te cura”. “Gracias por todo, no duele nada. Ánimo”. “Grazas por vacunarme, pero me dolió un rato. Roque”. “Gracias por ser tan amables”. “Gracias por preocuparos por los niños y los mayores”. “Soy Aleix y os doy las gracias por vacunar a todos los niños. Feliz Navidad”. Con estas palabras, niños de entre 7 y 9 años de edad que ayer acudieron al recinto ferial del Ifevi agradecieron a los sanitarios su trabajo, tras haber sido vacunados contra el COVID.

Mostrando su tirita en el brazo como una marca de guerra, todos los pequeños que salían del recinto ferial del Ifevi en la jornada de ayer no lo abandonaban sin pasar antes por un photocall de temática navideña para que sus madres y padres inmortalizaran el momento. Precisamente en este punto se encontraban las pequeñas Carolina Gulías, Adriana y Olivia Martínez, las tres de 8 años de edad y que contaban que “veníamos un poco nerviosas, pero al final no era para tanto. Pensábamos que nos iba a doler, pero no fue nada”. Las tres animaban a todos los niños a ir a la vacunación, “que no es nada y así se marcha el COVID”, señalaban contentas porque se habían portado “muy bien” y hoy recibirán la visita de los Reyes Magos. A su lado, sus respectivas madres, Verónica Mirón y Mari Paz Gulías, comentaban que “teníamos muchas ganas de vacunarlas porque así están más protegidas y más seguras. Tal y como están las cosas, esto es muy necesario”. Así se vivió ayer el inicio de la vacunación de los menores de entre 7 y 9 años de edad en el área sanitaria de Vigo, en donde el Sergas citó entre ayer y hoy a un total de 8.280 pequeños para administrarles la primera dosis del suero contra el COVID. En concreto, en la jornada de ayer estaban convocados 5.520 niños, cuya inoculación se llevó a cabo en horario de mañana y tarde, mientras que durante la mañana de hoy está previsto vacunar a los otros 2.760 restantes. En el punto de información, Alicia y Chelo, auxiliar administrativa y celadora, respectivamente, indicaban que la jornada estaba transcurriendo con normalidad y destacaban el “comportamiento ejemplar” de los niños que acudían al recinto, además de poner en valor la importante participación en la vacunación. Evolución de la pandemia Los casos de COVID continúan al alza y en la actualidad ya son 12.202 los que se contabilizan en el área sanitaria de Vigo, tras haberse detectado en la última jornada 742 nuevos positivos y 818 nuevos contagios. En cuanto a los ingresos, la presión hospitalaria parece reducirse y, a día de hoy, hay 87 pacientes hospitalizados, de los cuales 17 se encuentran en UCI. Desde que dio comienzo la pandemia han fallecido en el área 523 personas con positivo activo.