Feliz año a nuestros mayores

¡Feliz año nuevo a tantos vigueses que, por su edad, pueden tener una larga memoria de Vigo, a tantos que han llegado a esos años en que, como leí a no sé quién, todo se adensa, se aquilata y el juicio huye del planteamiento categórico! Al pintor Luis Torras, el decano con sus 109; a la maestra Antía Cal con sus 98; al empresario Marques de Magallanes, que con sus 97 sigue paseando, enhiesto, las calles de Vigo. A los ex combatientes del ejército de Dios Jesús Rodríguez Otero, con sus 99, o Moisés Alonso Valverde con sus 93; a Paco Tizón con sus 90, con el que tantas veces departimos ante vasos de “bon viño”; al abogado José María Franco, que a sus 93 reúne tan rico historial como inteligencia presta; al maestro de periodistas Manuel Fernández Areal, que a punto está de 92; a Adolfo Rego Pérez, que este año cumplirá cien en sus paseos por Playa América; a Marisa Paz, “joven pacega” con la que tan buenos momentos vivimos en su hermoso Pazo da Fraga, en Crecente; a Ángela Castaño (Lita), que ya debió pasar los 100; al poeta y músico Bernaldo Quiñones, que debe andar por los 94, llegó de Venezuela a edad madura y tan bien se asentó en Vigo; a José Pérez Vega, ex inspector de Trabajo con sus más de 90 a las redondelanas Argentina Vilas y Purificación Martínez con sus 95 y 94. En fin...

Pepe y la primera lamprea Me encuentro con el galerista Carlos Alpide tras varios años sin vernos y con el que tengo memoria de buenos ratos vividos de día y de noche. Carlos me habló de su reciente experiencia culinaria en el Cortesía de Pepe y Marisa, ahí en la calle Badajoz del Calvario. Y es que comieron allí las primeras lampreas de esta temporada en Galicia, supongo que traídas de sus aguas de Arbo. Allí estaban también Carlos Vilas, Victoria Mosquera, Javier Carballo, Luis, Elogio... Pérez Leira volvió a Vigo ¡Hombre, querido Lois Pérez Leira, rojeras, qué bueno qué viniste! Sé que acabas de llegar desde Argentina, donde ahora tienes residencia, a pasar unos días en esta tu ciudad de Vigo, en la que tanta memoria dejaste. Esta vez vuelves con otra responsabilidad más que se suma a las que tuviste como sindicalista, observador electoral, escritor biográfico... : la de presidente de la Asociación de Residentes de Vigo en Buenos Aires, la más antigua conocida en activo de gallegos emigrantes. Dice que en tres años que lleva fuera halló una ciudad muy cambiada y que va a difundir los dos últimos libros que escribió, y que con el cantante Tono Alcalde está componiendo una canción a la ciudad de Vigo.