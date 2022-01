Entre besos de Año Nuevo

¡Feliz año nuevo y, si hace décadas lo digo, no crean que me canso de repetirlo! El último día del que expiró y el primero del recién nacido los dediqué, como todos, a amigos con los que tengo afectos y familia con la que nutro mi existencia.Llego a este año nuevo otra vez sin ningún desacuerdo ni desafecto conocido, a Dios gracias. El segundo día del año lo abrí en la estación de Guixar besando delicadamente a la cantante Roma, aunque por exigencias del guión y ante la notarial presencia de su padre y la atenta de su hermana, ojo avizor para que los besos se adecuaran a la intención del texto y a que cualquier súbito desvarío interegeracional no los extralimitara. ¡Qué escena de amor ferroviaria! Sí, sí, llegaba el tren de no sé donde y nosotros iniciábamos un ritual de despedida al modo de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca, pero reivindicando la red de ferrocarriles como espacio escénico. En tal tarea, unas bellas lágrimas furtivas desvelaron su teatral talante. Y es que estábamos cerrando el videoclip que acompañará el segundo disco de su padre, el periodista Javier González Méndez. Y yo pensé que, dadas mis canas, parecerá que beso a una menor o, visto de mejor modo, que se valoran más los besos de un veterano combatiente.Como Ilsa los de Rick en Casablanca.

Y entre palabras de año viejo Atendí de pie el discurso navideño del Rey porque yo oigo los discursos con el debido respeto a la realeza. Luego leí algunas crónicas con que colegas míos de la España toda o columnistas coyunturales lo destripaban, aunque me creo yo que lo tenían escrito antes, los más en plan choromico . En eso coincido con mi amigo Víctor González, que afirma con razón que no sabe qué son más tontas, si las palabras del rey o las de esos lloriqueras que escriben las suyas ya antes del discurso. Eso fue en Nochebuena, pero en Año Viejo estuvimos atentos a las de la Pedroche, que ya no son de la realeza sino del castizo barrio de Vallecas. Más que a sus palabras, a sus vestidos. Yo tuve en mi casa invitados varios, entre ellos a cumplidas damas dispuestas a beber sin tregua para dar la bienvenida al nuevo año. Tal fue la cosa que una de ellas, tan alta como bien considerada, me hizo creer en algún momento que había sido poseída por algún diablo cojuelo, por los espasmódicos movimientos de su cabeza. Eso fue en año viejo, feliz porque no fue más largo que lo justo y encima sin aguantar, gracias al Covid, los desvaríos callejeros de los jovenzuelos. El año nuevo lo recibí con la resaca justa pero con unas buenas ostras con champán, o mejor dicho, con un brut albariño Altos de Torona de mi amigo Horacio. Que Dios repara suerte lo que queda.