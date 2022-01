El 7 de mayo en el Teatro Afundación. Son la fecha y el lugar del regreso del pianista y escritor James Rhodes a Vigo, ciudad a la que deleitó con su música por última vez el 1 de febrero de 2020 en un concierto en el que logró agotar todas las entradas. Hará parada en medio de su Tour 2022 en un lugar “maravilloso” al que ya le ha dedicado piropos en redes sociales en varias ocasiones, encandilado por su gastronomía y paisajes.

El programa de la actuación, de unos 85 minutos de duración –sin intermedio–, incluye las piezas Beethoven Sonata in E minor Op 90, Brahms Rhapsody in G minor, Brahms Intermezzo in E Flat y Beethoven Sonata in C major Op 53 Waldstein. Las entradas se pueden conseguir en https://entradas.ataquilla.com/ desde 29 euros –gestión no incluida–.

Su trayectoria vital ha convertido a Rhodes en un singular comunicador que mezcla ingenio, ironía y sentido del humor con grandes dotes de conocimiento sobre la música clásica y sus compositores. Ha creado un tipo de espectáculo revolucionario que se aleja del formalismo de los tradicionales conciertos de música clásica y en el que cada pieza interpretada cuenta con una narración previa en la que explica por qué la ha seleccionado, qué importancia tiene para él y en qué contexto fue compuesta.